謝鋒：台灣光復是大陸政府恢復對台行使主權重要鐵證

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸駐美大使謝鋒。（中國駐美大使館官網）
中國駐美國大使謝鋒25日在美舉辦紀念台灣光復80周年活動表示，台灣光復是兩岸同胞共同鑄就的偉大勝利，是中國大陸政府恢復對台灣行使主權的重要鐵證，不容任何勢力歪曲篡改。

中國駐美國大使館微信公號26日消息指出，該館25日舉辦紀念台灣光復80周年座談會。謝鋒發表講話，邱文星公使和兩岸僑胞代表等參加。

關於中國共產黨和國家設立「台灣光復紀念日」，謝鋒說，「展示大陸全國各族人民堅持一個中國原則、捍衛國家主權和領土完整的堅定立場，反映了包括台灣同胞在內的海內外中華兒女的共同願望，彰顯了中國共產黨堅定不移擔當歷史任務、矢志不渝實現祖國完全統一的堅強意志，鞏固了國際社會堅持世界上只有一個中國、台灣是中國不可分割一部分的普遍共識。」

謝鋒稱，要堅決反對任何形式的「台獨」分裂行徑，堅決抵制外部勢力以台灣問題干涉中國內政。

謝鋒說，中共二十屆四中全會擘畫了中國未來發展的宏偉藍圖，將持續同台灣同胞分享發展機遇，增強台胞的獲得感、幸福感、安全感。希望廣大海外僑胞和台胞繼續發揮聯繫兩岸、溝通世界的橋梁作用，共同承擔起促進祖國統一和民族復興的歷史責任。

中國全國人大常委會會議通過設立10月25日為「台灣光復紀念日」，大陸官方25日在北京人民大會堂舉辦紀念台灣光復80周年大會。全國政協主席王滬寧提及設立「台灣光復紀念日」時稱，展現大陸全國各族人民堅持一個中國原則，捍衛國家主權和領土完整的堅定立場。他也強調，「台灣回歸中國」是戰後國際秩序重要組成部分。

台灣光復 謝鋒 主權

謝鋒：台灣光復是大陸政府恢復對台行使主權重要鐵證

