陸「歸家APP」讓台灣人登記投誠？陸委會：若有會下架

近日在社群平台上傳出有中國大陸工程師製作一款「歸家」App，讓台灣民眾、軍人一鍵「登記投誠」。陸委會26日表示，目前在各種平台上還搜尋不到這款APP，若真有其事，將下架或是屏蔽處置。

社群平台X帳號「李老師不是你老師」22日發文指，有大陸網友觀看大陸促統電視劇「沈默的榮耀」後，稱心情久久不能平靜，於是自製一款名為「歸家」的App，讓台灣民眾和軍人「登記投誠」，且可即時看到台灣各縣市登記情況，以台北市逾2.8萬人登記最多。

該款App還設計有「舉辦台獨」、「台軍動態隨手拍」，甚至是「一鍵呼叫解放軍」與「申請大陸身分證」的功能。此消息一出，在台灣民眾常用的Threads等社群平台上引發熱議。