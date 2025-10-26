中美第五輪經貿談判第2日持續進行 為川習會鋪路

大陸國務院副總理何立峰、商務部副部長李成鋼26日續現身吉隆坡會場，出席中美本輪第二天的經貿談判。美國貿易代表葛里爾26日在吉隆坡表示，中美貿易談判的第二天為中美元首「富有成效的會晤」鋪平道路。

路透報導，葛里爾說，「我認為，我們正處於一個關鍵時刻，兩國領導人將舉行一次富有成效的會談，」葛里爾在離開談判桌前往與川普會面時說，對於中美經貿談判談及議題，葛里爾表示，會談討論了廣泛的議題，包括延長貿易措施休戰。

川普指出，計劃30日在南韓與習近平的會談，將會討論很多事情，包括農業及芬太尼等一系列問題。川普稱，相信他與習近平的會面將是一次很好的會談，兩國很有可能達成一份非常全面的協議。不過，中方目前還未證實習近平將與川普會面訊息。

中美第五輪經貿談判25日在馬來西亞首都吉隆坡開啟。中方代表團由何立峰率領，成員包括李成鋼和財政部副部長廖岷；美方代表團則由美國財政部長貝森特率領。據悉，中美雙方25日會談長達五個半小時，中方代表團會後未有公開表態，美國財政部發言人則表示，會談非常有建設性，「預計明天早上會繼續進行。」

川普26日上午抵達馬來西亞首都參加峰會，這是他為期五天的亞洲之行的第一站，預計最後將在韓國與習近平會面。如果中美吉隆坡會談若能取得正面成果，將為30日舉行的川習會掃清障礙。