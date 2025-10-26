快訊

美中談妥了！美財長：美中達成貿易框架 吉隆坡會談議題曝光

政府抽獎超好中？他揭農糧署冷門活動 笑稱「獎品拿到手軟」

中職／桃猿迎戰G4推「啃老」打線 林泓育首度出賽

中美第五輪經貿談判第2日持續進行 為川習會鋪路

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸國務院副總理何立峰、商務部副部長李成鋼26日續現身吉隆坡會場，出席中美本輪第二天的經貿談判。（路透））
大陸國務院副總理何立峰、商務部副部長李成鋼26日續現身吉隆坡會場，出席中美本輪第二天的經貿談判。（路透））

大陸國務院副總理何立峰、商務部副部長李成鋼26日續現身吉隆坡會場，出席中美本輪第二天的經貿談判。美國貿易代表葛里爾26日在吉隆坡表示，中美貿易談判的第二天為中美元首「富有成效的會晤」鋪平道路。

路透報導，葛里爾說，「我認為，我們正處於一個關鍵時刻，兩國領導人將舉行一次富有成效的會談，」葛里爾在離開談判桌前往與川普會面時說，對於中美經貿談判談及議題，葛里爾表示，會談討論了廣泛的議題，包括延長貿易措施休戰。

川普指出，計劃30日在南韓與習近平的會談，將會討論很多事情，包括農業及芬太尼等一系列問題。川普稱，相信他與習近平的會面將是一次很好的會談，兩國很有可能達成一份非常全面的協議。不過，中方目前還未證實習近平將與川普會面訊息。

中美第五輪經貿談判25日在馬來西亞首都吉隆坡開啟。中方代表團由何立峰率領，成員包括李成鋼和財政部副部長廖岷；美方代表團則由美國財政部長貝森特率領。據悉，中美雙方25日會談長達五個半小時，中方代表團會後未有公開表態，美國財政部發言人則表示，會談非常有建設性，「預計明天早上會繼續進行。」

川普26日上午抵達馬來西亞首都參加峰會，這是他為期五天的亞洲之行的第一站，預計最後將在韓國與習近平會面。如果中美吉隆坡會談若能取得正面成果，將為30日舉行的川習會掃清障礙。

中美 馬來西亞 川普 吉隆坡 經貿 何立峰

延伸閱讀

中美第5輪磋商首日亮點：何立峰的西裝、李成鋼的出席

泰國柬埔寨正式簽署和平協議！川普高喊「完成不可能的任務」

川普再批陸克文 艾班尼斯：駐美大使表現出色

影／川普抵達馬來西亞！下機熱舞畫面曝 將見證泰柬簽和平協議

相關新聞

中美第5輪磋商首日亮點：何立峰的西裝、李成鋼的出席

中美第五輪經貿磋商25日在馬來西亞吉隆坡登場，在長達5.5小時的談判後，美國財政部發言人稱會談「非常有建設性」。雖然雙方...

李強訪問新加坡 黃循財重申奉行「一中」政策、反對台獨

大陸國務院總理李強乘包機於25日下午抵達新加坡，展開為期兩天的正式訪問行程。這是時隔七年，再有中國總理訪問新加坡，也是李...

75歲葉劉淑儀、73歲黎棟國不選 香港立法會7旬議員全退役

香港行政會議召集人葉劉淑儀領導的新民黨，25日公布第8屆立法會參選名單，75歲的葉劉與73歲的新民黨常務副主席黎棟國，一...

李強訪新加坡簽署八項協議 推綠色數位航運走廊

中國總理李強25日抵達新加坡訪問，與新加坡總理黃循財會談，雙方簽署八項協議，涉及領域包含綠色發展、數位經濟及海上互聯互通...

中美第五輪經貿談判第2日持續進行 為川習會鋪路

大陸國務院副總理何立峰、商務部副部長李成鋼26日續現身吉隆坡會場，出席中美本輪第二天的經貿談判。美國貿易代表葛里爾26日...

中斷5年！中印雙邊關係緩和 26日起恢復直航

中印直航中斷五年後於26日恢復，印度靛藍航空將營運首批加爾各答至廣州的航班，德里至廣州航班也預計在下個月開通。中國東方航...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。