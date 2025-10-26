中美第5輪磋商首日亮點：何立峰的西裝、李成鋼的出席

中美第五輪經貿磋商25日在馬來西亞吉隆坡登場，在長達5.5小時的談判後，美國財政部發言人稱會談「非常有建設性」。雖然雙方本輪會談進展如何尚不得而知，但會談首日卻有兩個亮點：大陸副總理何立峰的淺色西裝、大陸商務部國際貿易談判代表李成鋼的出席。

當地時間25日上午，中美兩國經貿團隊在吉隆坡展開新一輪磋商，何立峰身著一身淺色西裝現身顯得相當醒目。在西方社會，正式場合男性著深色西裝一般被認為是基本禮儀。

美國前總統歐巴馬就曾在2014年8月28日因身穿一套淺卡其色西裝（tan suit）出席白宮記者會，遭部分人士調侃甚至批評，這起事件還被戲稱為「Tan Suit Scandal」（西裝門）。

保守派評論員兼福斯電視台主持人多布斯（Lou Dobbs）當時就說，這套西裝「讓很多人感到震驚」。紐約時報也表示，在討論敘利亞「模稜兩可的軍事政策」時，選擇穿卡其色西裝是一個「特別奇怪的選擇」。

大陸多家媒體當時也曾對此事做出相關報導。中國日報導當時引述《每日郵報》報導稱，28日下午，歐巴馬在白宮舉行記者會，盡管記者會的議題嚴肅，涉及伊拉克的伊斯蘭國武裝分子、敘利亞內戰和烏克蘭危機，但似乎每個人都在津津樂道歐巴馬當天穿的西裝。

這篇報導稱，「幾分鐘之內，推特就爆出了四千條對總統著裝的評論」「一些網友表揚了歐巴馬——這位時尚前衛的領導者——的勇敢選擇；然而，還有一些人則認為歐巴馬的這身淺色系打扮與他所出席的場合不符。」

新華網當時也有一篇相關報導，並稱「在社交網絡上，不少人以『西裝門』調侃歐巴馬的著裝選擇。」

至於何立峰選擇穿淺色西裝出席中美經貿磋商，是無意為之或刻意傳達什麼訊息則不得而知。

中美第五輪經貿磋商首日另一個亮點是李成鋼的出席。新華社本月20日報導，大陸大陸國家主席習近平任免一批駐外大使，當中包括「免去李成鋼的中華人民共和國常駐世界貿易組織代表、特命全權大使，兼常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織副代表職務」。

當時曾有部分媒體指稱，李成鋼因在談判桌上的強硬立場引發美方不滿而遭免職。美國財政部長貝森特此前批評李成鋼「非常不尊重人」、「精神失常（unhinged）」，行為舉止「失控」並發表具威脅性的言論，是典型的北京戰狼式談判代表。