李強訪問新加坡 黃循財重申奉行「一中」政策、反對台獨

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
新加坡總理黃循財（右一）與大陸國務院總理李強舉行會談時，重申新加坡奉行明確而一貫的「一個中國」政策，反對台灣獨立。圖為黃循財25日在新加坡國會大廈為李強舉行歡迎儀式。（新華社）
大陸國務院總理李強乘包機於25日下午抵達新加坡，展開為期兩天的正式訪問行程。這是時隔七年，再有中國總理訪問新加坡，也是李強出任總理後首度訪問新加坡。李強與新加坡總理黃循財舉行會談時，再度呼籲共同反對單邊主義、保護主義，維護自由貿易和經濟全球化，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。

據新加坡外交部文告，黃循財與李強還討論了台海兩岸事態發展。黃循財重申，新加坡奉行明確而一貫的「一個中國」政策，反對台灣獨立。

據新華社報導，李強指出，日前，中共二十屆四中全會審議通過「十五五」規劃建議，對中國未來五年乃至更長一個時期的發展作出頂層設計和戰略擘畫。

李強說，中方願同新方加強發展對接，充分發揮中新雙邊合作機制作用，保持雙向貿易投資的良好增長勢頭，進一步做優做強蘇州工業園區、天津生態城等重點合作項目，深化數位經濟、綠色經濟、人工智慧、新能源、生物醫藥等領域合作，積極拓展第三方合作。

李強表示，中方歡迎更多新方企業投資中國，希望新方繼續為中國企業在新運營提供支持。雙方要加強在民生保障、促進就業等領域的經驗交流，在互學互鑑中更好攜手發展，密切文化、旅遊、教育、媒體、青年等領域合作，不斷增進相互理解和友誼。　　

新加坡聯合早報報導，這是黃循財上任後第四次和李強會面，兩人上一次會面是在今年6月黃循財首次以總理身分訪問中國大陸期間。配合新中建交35周年，李強在黃循財到訪的四個月後回訪新加坡。兩人同意進一步加強雙邊貿易與投資聯繫，並重申維護以規則為基礎的多邊主義和國際秩序的重要性。

報導稱，雙方還在綠色與數位發展、第三方國家培訓等方面簽署八項諒解備忘錄。黃循財強調，這些成果進一步推進新中兩國的前瞻性合作，兩國合作也將支持更寬廣的雙邊和區域目標。

李強25日下午抵達新加坡時，由新加坡數碼發展及新聞部長楊莉明、新加坡駐中國大使陳海泉，及中國駐新加坡大使曹忠明等人到機場迎接。

陪同李強到訪的中國官員包括：國家發展改革委主任鄭柵潔、工業和信息化部部長李樂成、財政部長藍佛安、商務部長王文濤、外交部常務副部長馬朝旭等人。

