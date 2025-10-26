中斷5年！中印雙邊關係緩和 26日起恢復直航

中印直航中斷五年後於26日恢復，印度靛藍航空將營運首批加爾各答至廣州的航班，德里至廣州航班也預計在下個月開通。中國東方航空則將於11月9日起重啟上海至德里航線。直航的恢復有望促進中印多個經貿領域回暖，為中印關係發展注入新的穩定性與可持續性。

《印度時報》此前報導，印度靛藍航空預計11月10日起開通德里至廣州的每日直飛航班。屆時，靛藍航空廣州至印度每周航班量達往返14班。靛藍航空往返廣州和加爾各答的機票已於10月3日通過其官網和手機應用程序開售。

印度《經濟時報》報導稱，印度航空也計劃在年底前開通中印直航航班，德里至上海航線將是其首條恢復運營的航線。新德里機場的官員透露，一些中國航空公司正在與他們接觸，計劃開通中印直航航班。

外界普遍認為，恢復直航不僅僅是一種物流便利，同時象徵兩國關係的解凍，將促進更順暢的商業交易、旅遊業成長和外交交流，且對於上合組織、金磚國家和區域全面經濟夥伴關係等框架內的經濟整合至關重要。

「中印直航的恢復對我而言是一個等了五年的市場機遇」環球時報引述印度「世界之窗」旅行社負責人董瑞霞報導，作為一名深耕印度旅遊市場23年的從業者，中印直航的恢復無疑是一個激動人心的信號。這不僅是航線圖的更新，更標誌著中印旅遊市場即將迎來結構性變革。

受新冠疫情影響，印度和中國之間的直航航班於2020年初暫停。後因2020年6月中印在拉達克東部加勒萬河谷地區發生暴力衝突，導致雙方人員傷亡，兩國關係因此跌至1962年戰爭以來的最低點。外交緊張局勢加劇，讓中印航班暫停時間也隨之延長。

印度總理莫迪和國家主席習近平8月31日在天津舉行的上海合作組織峰會上的會晤，兩國領導人均表示致力於將兩國視為發展夥伴而非對手，且共同批准恢復中印恢復航班，被視為展現信任，體現雙方善意舉措。

大陸交部發言人郭嘉昆24日在例行記者會上表示，中印恢復直航航班是雙方認真落實兩國領導人天津會晤重要共識的最新進展，也是便利中印兩國28億多人民友好交往的積極舉措。中方願同印方一道努力，從戰略高度和長遠角度看待和處理中印關係，推動兩國關係持續、健康、穩定發展，更好惠及兩國和兩國人民，為維護亞洲乃至世界的和平繁榮作出應有的貢獻。