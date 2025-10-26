中共四中甫落幕 北京街頭再現呼籲開放黨禁抗議布條

快訊

聯合報／ 大陸中心／即時報導
據社交平台上消息，10月25日北京三里屯街頭出現抗議布條。（圖／取自「Ｘ」）
據社交平台上消息，10月25日北京三里屯街頭出現抗議布條。（圖／取自「Ｘ」）

中共二十屆四中全會甫於23日落幕，據社交平台X知名博主《李老師不是你老師》發布的消息，25日北京三里屯街頭有人掛出兩幅抗議白布條，其中一幅寫著「開放黨禁 自由組黨 自由競爭 自由選擇 建立：自由、人性、法治的新中國」。布條隨後被保安拆下收走。

目前尚不清楚掛出布條的抗議者為何人，但布條最後寫有「pque2025」幾個字。

中共二十大前，2022年10月13日中午，北京市四通橋也曾出現抗議布條。據信，掛出布條者為彭立發（網名彭載舟）。彭立發隨後遭秘密逮捕，迄今仍下落不明。

今年中共九三閱兵前，8月29日約22時，重慶大學城的熙街也有人利用投影機在一棟大樓的外牆上，投射出多條反對中共的標語，前後歷時約50分鐘，引發廣泛關注。

當時據《李老師不是你老師》等網上消息，警方在投影開始約50分鐘後，才找到投射源並關閉設備。這名抗議者還在房間內安置多部隱藏式攝影機，成功拍下數名公安進入房間、手忙腳亂關閉投影機的畫面，並上傳網路。

據稱這名抗議者為現年43歲的戚洪。戚洪8月10日就入住酒店，用了10天時間測試投影。戚洪隨後於8月20日與妻子和兩個女兒離開中國前往英國，並在8月29日從英國遠端啟動投影設備。戚洪原設定在中共9月3日發起這項抗議行動，但因擔心酒店房間空置太久變數增加，因此決定提前行動。

