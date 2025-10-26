中共四中甫落幕 北京街頭再現呼籲開放黨禁抗議布條

10月的兩岸很忙，各自有重大慶典之餘，也對歷史解釋有非常尖銳的碰撞。台灣光復80周年，則是漩渦中的核心，大陸人大常委會高規格將之訂為「台灣光復紀念日」，有其突然，也不能說太意外，總之就是一句話，大陸對台政策要進入新階段了。

2025-10-26 07:00