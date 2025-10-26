對美宣揚十五五規劃 謝鋒：堅定擁抱經濟全球化

中共二十屆四中全會剛落幕，該會審議通過的「十五五」規劃建議，與此同時，中美新一輪貿易磋商正如火如荼進行中。中國駐美大使謝鋒近期與美各界人士交流十五五規劃方針指出，未來五年，發展是解決一切問題的總鑰匙。大陸經濟有足夠能力和底氣應對各類內外部風險挑戰，並強調中國將始終是世界發展重要機遇。

據「中國駐美國大使館」公眾號訊息指出，謝鋒24日出席中國駐美國大使館與央視聯合舉辦「創新．開放．共享發展」全球對話會美國專場活動，向美方人士說明中國大陸未來經濟政策的精神與方針。

謝鋒強調，新的五年，中國創新之力將加速迸發，「小院高牆」也好、「脫鈎斷鏈」也罷，都阻擋不了中國前進的步伐；中國開放之門將越開越大，當前，經濟全球化遭遇「逆流」，單邊主義、保護主義愈演愈烈，但中國依然堅定擁抱經濟全球化，堅持以開放促改革促發展，堅持真正的多邊主義

謝鋒說，今年大陸國內生產總額（GDP）預計可以達到人民幣140兆元左右，已連續十多年對世界經濟增長的貢獻率超過30%。進入「十五五」，中方將堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上，加快建設製造強國、質量強國、航天強國、交通強國、網絡強國，構建以先進製造業為骨幹的現代化產業體系。

謝鋒跟美方人士表明，科學制定和接續實施五年規劃，是中共治國理政的一條重要經驗，也是中國特色社會主義的一個重要政治優勢。中國的宏觀經濟治理、宏觀經濟政策具備很強的延續性，是名副其實的「一張藍圖繪到底、一茬接著一茬幹」。

值得注意的是，近期中美雙方將進行交流過招，中美在馬來西亞的新一輪經貿磋商首日會談在25日結束，美國財政部官員稱，首日的會談富有建設性，預計26日將繼續；大陸國家主席習近平30日在南韓出席亞太經合組織（APEC）會議期間，將與美國總統川普會面，川普稱預計討論農業、芬太尼與俄羅斯石油與台灣等議題。