ASUS PureGo OW100活氧水殺菌機開箱！實測真有「臭氧味」 洗碗除菌、洗蔬果延長保鮮

神準！北港朝天宮「六畜」公籤預告農曆九月初有變 應驗爆非洲豬瘟

北市信義區1男1女陳屍民宅 現場有白色不明粉末

對美宣揚十五五規劃 謝鋒：堅定擁抱經濟全球化

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸駐美大使謝鋒24日與美各界人士交流十五五規劃方針指出，未來五年，發展是中方解決一切問題的總鑰匙。（圖取自中國駐美大使館）
大陸駐美大使謝鋒24日與美各界人士交流十五五規劃方針指出，未來五年，發展是中方解決一切問題的總鑰匙。（圖取自中國駐美大使館）

中共二十屆四中全會剛落幕，該會審議通過的「十五五」規劃建議，與此同時，中美新一輪貿易磋商正如火如荼進行中。中國駐美大使謝鋒近期與美各界人士交流十五五規劃方針指出，未來五年，發展是解決一切問題的總鑰匙。大陸經濟有足夠能力和底氣應對各類內外部風險挑戰，並強調中國將始終是世界發展重要機遇。

據「中國駐美國大使館」公眾號訊息指出，謝鋒24日出席中國駐美國大使館與央視聯合舉辦「創新．開放．共享發展」全球對話會美國專場活動，向美方人士說明中國大陸未來經濟政策的精神與方針。

謝鋒強調，新的五年，中國創新之力將加速迸發，「小院高牆」也好、「脫鈎斷鏈」也罷，都阻擋不了中國前進的步伐；中國開放之門將越開越大，當前，經濟全球化遭遇「逆流」，單邊主義、保護主義愈演愈烈，但中國依然堅定擁抱經濟全球化，堅持以開放促改革促發展，堅持真正的多邊主義

謝鋒說，今年大陸國內生產總額（GDP）預計可以達到人民幣140兆元左右，已連續十多年對世界經濟增長的貢獻率超過30%。進入「十五五」，中方將堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上，加快建設製造強國、質量強國、航天強國、交通強國、網絡強國，構建以先進製造業為骨幹的現代化產業體系。

謝鋒跟美方人士表明，科學制定和接續實施五年規劃，是中共治國理政的一條重要經驗，也是中國特色社會主義的一個重要政治優勢。中國的宏觀經濟治理、宏觀經濟政策具備很強的延續性，是名副其實的「一張藍圖繪到底、一茬接著一茬幹」。

值得注意的是，近期中美雙方將進行交流過招，中美在馬來西亞的新一輪經貿磋商首日會談在25日結束，美國財政部官員稱，首日的會談富有建設性，預計26日將繼續；大陸國家主席習近平30日在南韓出席亞太經合組織（APEC）會議期間，將與美國總統川普會面，川普稱預計討論農業、芬太尼與俄羅斯石油與台灣等議題。

中共四中甫落幕 北京街頭再現呼籲開放黨禁抗議布條

中共二十屆四中全會甫於23日落幕，據社交平台X知名博主《李老師不是你老師》發布的消息，25日北京三里屯街頭有人掛出兩幅抗...

對美宣揚十五五規劃 謝鋒：堅定擁抱經濟全球化

中共二十屆四中全會剛落幕，該會審議通過的「十五五」規劃建議，與此同時，中美新一輪貿易磋商正如火如荼進行中。中國駐美大使謝...

兩岸觀策／陸訂台灣光復紀念日 對台政策進入新階段

10月的兩岸很忙，各自有重大慶典之餘，也對歷史解釋有非常尖銳的碰撞。台灣光復80周年，則是漩渦中的核心，大陸人大常委會高規格將之訂為「台灣光復紀念日」，有其突然，也不能說太意外，總之就是一句話，大陸對台政策要進入新階段了。

政協主席喊統一 陸委會回嗆

大陸昨（25）日在北京舉行「紀念台灣光復80周年大會」，全國政協主席王滬寧發表最新對台論述表示，和平統一後台灣經濟發展、...

李強訪新加坡 陸星簽協議推「綠色數位航運走廊」

大陸總理李強昨天抵達新加坡訪問，李強與新加坡總理黃循財會談，雙方簽署八項協議，涉及領域包含綠色發展、數位經濟及海上互聯互...

遇到對手？馬斯克罕見稱讚大陸火箭朱雀三號 能擊敗SpaceX獵鷹9號

Space X董事長兼CEO馬斯克罕見稱讚中國大陸火箭「朱雀三號」能擊敗SpaceX獵鷹9號，朱雀三號是大陸民營火箭公司...

