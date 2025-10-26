聽新聞
李強訪新加坡 陸星簽協議推「綠色數位航運走廊」

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
大陸總理李強（右）已經抵達新加坡訪問，圖為李強今年6月在北京人民大會堂歡迎來訪的新加坡總理黃循財。新華社
大陸總理李強（右）已經抵達新加坡訪問，圖為李強今年6月在北京人民大會堂歡迎來訪的新加坡總理黃循財。新華社

大陸總理李強昨天抵達新加坡訪問，李強與新加坡總理黃循財會談，雙方簽署八項協議，涉及領域包含綠色發展、數位經濟及海上互聯互通等，又以「綠色數位航運走廊」最受關注。

綜合新加坡媒體CAN、海峽時報報導，黃循財表示，新中建交卅五年，對兩國乃至整個地區來說，都是一個巨變與轉型的時期。「兩國關係不斷發展壯大，合作領域也不斷拓展」。李強則說，今年是新加坡獨立六十周年，表示大陸願與新方一道，維護雙邊外交關係和友誼，擴大合作，促進兩國共同發展，並為區域和平穩定做出貢獻。

根據消息，新加坡和大陸交通部交換了一份諒解備忘錄，以建立「新加坡—中國綠色數位航運走廊（GDSC）」，雙方將合作推動海運脫碳，提高港口和供應鏈效率。擬計畫建造的國家航運走廊，是新加坡與天津以及山東之間現有安排的升級，旨在測試數位解決方案以及替代燃料。新加坡與日本、印度兩國及美國、荷蘭的港口也有類似安排。

雙方也同意聯合制定一項針對東協和東帝汶政府官員的第三國培訓計劃，重點關注清潔能源轉型、永續城市發展、氣候適應力和東協電網等關鍵領域。

