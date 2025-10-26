政協主席喊統一 陸委會回嗆

大陸昨（25）日在北京舉行「紀念台灣光復80周年大會」，全國政協主席王滬寧發表最新對台論述表示，和平統一後台灣經濟發展、能源資源保障、基礎設施建設、安全保障、對外交往、民生福祉、精神文化生活「會更好」。對此陸委會表示，兩岸關係癥結在於制度差異，中共所謂「統一後的好處」對台灣人民毫無吸引力。

作為今年大陸所謂「三個80周年」中最後一場「促統」大戲，北京人民大會堂昨舉辦「紀念台灣光復80周年大會」，統戰部長李幹傑主持，王滬寧出席講話，中共中央外辦主任王毅、北京市委書記尹力、中央軍委副主席張又俠等出席，台方有統一聯盟黨的榮譽主席戚嘉林、紀欣，和前立委邱毅等。

王滬寧表示，設立「台灣光復紀念日」，展示大陸全國各族人民堅持「一個中國原則」、捍衛國家主權和領土完整的堅定立場。

王滬寧就「共同推進祖國統一大業」提出四點呼籲，說和平統一後台灣在七方面「會更好」。他說，要堅持「和平統一、一國兩制」方針，堅持「一個中國原則」和「九二共識」，共護抗戰勝利重大成果，共同推進祖國統一大業，絕不為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。

他說，「和平統一」後有強大祖國做後盾，中共四中全會審議通過十五五規劃的建議，祖國大陸發展進步強盛，決定台灣前途命運，大陸「實現祖國完全統一的民意無比堅實，基礎無比雄厚，力量無比強大」。

大會安排台盟中央主席蘇輝、台灣勞動黨主席吳榮元、台灣青年楊品驊、大陸全國青聯主席徐曉四名「兩岸同胞代表」發言，大會有約500人參加。