快訊

「失蹤」權勢者去哪？習近平清洗前朝舊臣 一文看中共高層的殘酷鬥爭

遇到對手？馬斯克罕見稱讚大陸火箭朱雀三號 能擊敗SpaceX獵鷹9號

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
Space X董事長兼CEO馬斯克。路透
Space X董事長兼CEO馬斯克。路透

Space X董事長兼CEO馬斯克罕見稱讚中國大陸火箭「朱雀三號」能擊敗SpaceX獵鷹9號，朱雀三號是大陸民營火箭公司藍箭航太公司測試中的首款可回收重複使用的火箭，不過，他又說，中國航太如果一切順利，五年就能追上，但和Space X的星艦不在一個層級，到那時星艦也要發射了。

華爾街見聞報導，朱雀三號有望成為中國首款可回收運載火箭，10月18日至20日，藍箭航太的朱雀三號完成了首飛前的第一階段任務—加注合練及靜態點火試驗，正式開啟首飛倒數計時。按照計畫，朱雀三號將在11月進行入軌發射，並嘗試一子級回收試驗。

眼見朱雀三號即將首飛，馬斯克近日在自己的社群媒體連發數文評論此事說，他們（指藍箭航太）使用不鏽鋼和甲烷氧化物，這將使它（朱雀三號）能夠擊敗獵鷹9號，如果他們運氣好，五年後可能會超越獵鷹，到那時Space X將開始發射星艦。

據了解，Space X的獵鷹9號，是SpaceX的功勳元老，作為經典可回收火箭，箭體採用的是高強度鋁鋰合金，一級配備9台梅林1D++液氧煤油發動機。從2010年首飛至今，服役已經超過10年，累計發射超過500次。而中國近年在可回收火箭領域加速突破，即將首飛的朱雀三號，帶著不鏽鋼+液氧甲烷的配方闖入戰局。

朱雀三號採用不銹鋼作為箭體主結構材料，直徑4.5米，全箭長66.1米，起飛質量約570噸。一子級搭載了9台天鵲-12A液氧甲烷發動機，起飛推力超過750噸。

液氧甲烷相比於傳統的液氧煤油或液氫液氧方案，最大的優勢是：乾淨、可重複使用、性價比高。它能燃燒得更徹底，不易積碳，適合發動機多次點火和回收使用。在性能上介於效率高的液氧煤油和推力大的液氫液氧之間，同時儲存條件也更簡單、成本更低，兼顧推力和經濟性。

朱雀三號走的是可重複使用路線。可以在執行軌道發射任務後自主高精度返回，在回收場實現軟著陸並重複使用。簡單說，就是「打完還能回收、修修還能再飛」。在發射成本上，朱雀三號的目標是將成本降至每公斤人民幣2萬元以內，基本與獵鷹9號（約為3,000美元/公斤）相當。

火箭 馬斯克 SpaceX

延伸閱讀

三星馬斯克愈走愈近...傳正研發AI衛星數據機晶片 瞄準供應Starlink網路

NASA代署長放話跟SpaceX對手簽約 馬斯克轟：智商只有兩位數的笨蛋

【專家之眼】馬一兆鎂，教宗撈過界了嗎？ 我無事民自富

珍古德臨終語出驚人！想送川普習近平到太空原因曝光 這些人也被點名

相關新聞

「失蹤」權勢者去哪？習近平清洗前朝舊臣 一文看中共高層的殘酷鬥爭

自4月以來，何衛東就徹底地從公眾視野中消失了。

館長抵北京明合體汪小菲 稱對大陸紀念台灣光復「很感動」

網紅「館長」陳之漢今天下午抵達北京，在經過首都機場至下榻飯店約一個半小時的漫長「塞車」後，晚間公開接受駐北京台灣媒體、大...

遇到對手？馬斯克罕見稱讚大陸火箭朱雀三號 能擊敗SpaceX獵鷹9號

Space X董事長兼CEO馬斯克罕見稱讚中國大陸火箭「朱雀三號」能擊敗SpaceX獵鷹9號，朱雀三號是大陸民營火箭公司...

「歸去猶留百世馨」… 萬人送別楊振寧 莫言以詩寄哀思

諾貝爾物理學獎得主、著名物理學家楊振寧10月18日病逝北京，享年103歲。這位跨越一個世紀的科學巨擘，告別儀式24日上午...

港立會選舉報名熱烈 編造「祝福名單」港澳辦嚴懲干擾

第八屆立法會選舉提名期24日展開，換屆選舉將於12月7日舉行，首日報名氣氛熱烈，選舉事務處全日共接獲23份提名表格，包括...

英國發半年報告指香港民主自由受侵蝕 港府怒駁抹黑

英國政府發表最新一份香港半年報告，外相古柏（港稱顧綺慧，Yvette Cooper）表示， 雖然香港維持經濟、貨幣及金融...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。