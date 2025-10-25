遇到對手？馬斯克罕見稱讚大陸火箭朱雀三號 能擊敗SpaceX獵鷹9號

Space X董事長兼CEO馬斯克罕見稱讚中國大陸火箭「朱雀三號」能擊敗SpaceX獵鷹9號，朱雀三號是大陸民營火箭公司藍箭航太公司測試中的首款可回收重複使用的火箭，不過，他又說，中國航太如果一切順利，五年就能追上，但和Space X的星艦不在一個層級，到那時星艦也要發射了。

華爾街見聞報導，朱雀三號有望成為中國首款可回收運載火箭，10月18日至20日，藍箭航太的朱雀三號完成了首飛前的第一階段任務—加注合練及靜態點火試驗，正式開啟首飛倒數計時。按照計畫，朱雀三號將在11月進行入軌發射，並嘗試一子級回收試驗。

眼見朱雀三號即將首飛，馬斯克近日在自己的社群媒體連發數文評論此事說，他們（指藍箭航太）使用不鏽鋼和甲烷氧化物，這將使它（朱雀三號）能夠擊敗獵鷹9號，如果他們運氣好，五年後可能會超越獵鷹，到那時Space X將開始發射星艦。

據了解，Space X的獵鷹9號，是SpaceX的功勳元老，作為經典可回收火箭，箭體採用的是高強度鋁鋰合金，一級配備9台梅林1D++液氧煤油發動機。從2010年首飛至今，服役已經超過10年，累計發射超過500次。而中國近年在可回收火箭領域加速突破，即將首飛的朱雀三號，帶著不鏽鋼+液氧甲烷的配方闖入戰局。

朱雀三號採用不銹鋼作為箭體主結構材料，直徑4.5米，全箭長66.1米，起飛質量約570噸。一子級搭載了9台天鵲-12A液氧甲烷發動機，起飛推力超過750噸。

液氧甲烷相比於傳統的液氧煤油或液氫液氧方案，最大的優勢是：乾淨、可重複使用、性價比高。它能燃燒得更徹底，不易積碳，適合發動機多次點火和回收使用。在性能上介於效率高的液氧煤油和推力大的液氫液氧之間，同時儲存條件也更簡單、成本更低，兼顧推力和經濟性。

朱雀三號走的是可重複使用路線。可以在執行軌道發射任務後自主高精度返回，在回收場實現軟著陸並重複使用。簡單說，就是「打完還能回收、修修還能再飛」。在發射成本上，朱雀三號的目標是將成本降至每公斤人民幣2萬元以內，基本與獵鷹9號（約為3,000美元/公斤）相當。