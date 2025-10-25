李強抵新加坡訪問 喊話「加強發展戰略對接」

快訊

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸總理李強已經抵達新加坡訪問，圖為李強(右)今年6月在北京人民大會堂歡迎來訪的新加坡總理黃循財。(新華社)

大陸總理李強廿五日抵達新加坡展開訪問，李強指出大陸願同新方一道，「加強發展戰略對接，全面拓展互利合作」，為維護真正的多邊主義、促進地區共同發展貢獻更大力量。

據新華社廿五日報導，當天上午李強搭乘包機離開北京，下午抵達新加坡樟宜機場。新加坡陪同部長、數位發展與新聞部部長楊莉明和大陸駐新加坡大使曹忠明到機場迎接。李強係應新加坡總理黃循財邀請，對新加坡進行正式訪問。

李強表示，雙方建交卅五年來，兩國關係保持良好發展勢頭，雙方政治互信持續深化，務實合作成果豐碩，人文交流日益密切，成為互學互鑒、互利共贏的典範。

李強指出，近些年，在大陸國家主席習近平同新方領導人的戰略引領下，中新關係進一步向前發展，建立了全方位高質量的前瞻性夥伴關係，各領域合作不斷走深走實，為兩國人民帶來更多福祉，也為地區和平與發展作出積極貢獻。

他強調，「中方願同新方一道，加強發展戰略對接，全面拓展互利合作，在現代化道路上繼續攜手同行，為維護真正的多邊主義、促進地區共同發展貢獻更大力量」。

這是李強一個月內的第三次出訪，他在九月底赴美國紐約出席聯合國大會系列會議，十月初赴北韓出席朝鮮勞動黨建黨八十周年慶典，此次則前往新加坡與馬來西亞訪問並出席東協系列峰會。

這也是大陸總理睽違七年首度訪問新加坡。

新加坡外交部指出，李強廿五日抵新受到隆重歡迎，並與黃循財總理舉行雙邊會面。兩國領導人將見證雙邊諒解備忘錄及協議的交換，涵蓋綠色發展、數位經濟以及培訓與發展等領域。黃將設宴款待李。廿六日李強總理將拜會新加坡代理總統，也將出席由新加坡副總理兼貿工部長顏金勇主持的雙邊商業圓桌會議，與雙方商界領袖交流。

李強結束新加坡行程後將轉往馬來西亞參加東協系列會議。李強將於廿七日至廿八日出席在馬來西亞吉隆坡舉行的第廿八次「中國—東協領導人會議」、第廿八次「東協與中日韓領導人會議」、第廿屆東亞峰會和第五次《區域全面經濟夥伴關係協定》領導人會議。

