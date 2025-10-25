館長抵北京明合體汪小菲 稱對大陸紀念台灣光復「很感動」

網紅「館長」陳之漢今天下午抵達北京，在經過首都機場至下榻飯店約一個半小時的漫長「塞車」後，晚間公開接受駐北京台灣媒體、大陸媒體訪問。館長預告明天將與汪小菲合體，「他帶我逛、帶我吃、帶我玩這樣子就一個下午」，但喊話不喝酒、不吃辣。另對今天是台灣光復八十周年，大陸舉辦多個紀念活動、設立紀念日，館長直言「很感動」，抨擊民進黨私下搞台獨很丟臉。

館長今天搭乘中國國際航空CA186班機，下午抵達北京首都機場，後到下榻的北京西國貿大酒店接受媒體訪問，他坦言一路塞車並不舒服，但也路上也看到北京「果然是首都」，車多、人多、地方大，現在也是舒服的天氣。

館長再次說明行程，主要有商談、邀約，和與抗日有關的紀念會。其中，公開行程會直播，不公開行程無法直播，也會拍片給大家看。

他說，此行在北京待四天，期待吃烤鴨、涮羊肉、看天安門升旗，也會嘗試豆汁，接著去東北瀋陽、丹東，趕上近期「抗美援朝」的熱潮，「我就好像變歷史老師」。11月1日回北京看天安門廣場升旗典禮，再前往廈門，「幫賴清德尋根」，因為那邊有一個賴係祠堂。12天內，將走遍4個地方。

對於再次和汪小菲見面，館長表示非常期待，因為上次直播46萬人，應該破了亞洲紀錄，但強調不要喝酒、不要吃辣。

至於大陸盛大紀念台灣光復八十周年，設立台灣光復紀念日，館長稱，他覺得「真的很感動」，因為台灣人自己不顧，漸漸忘掉歷史，「對岸居然還幫我們辦」，相對的對民進黨政府是很丟臉的事情，忘了祖祖輩輩是誰。

館長抨擊，「講白一點它不敢明著搞台獨，它就私底下弄台獨的動作」。他並對今天是台灣光復八十周年表示，覺得意義非常重大，批評民進黨不辦相關活動，還警告公務員來大陸要重重處罰，「至於他（民進黨），拿我沒轍」。