快訊

喊話全民站出來！非洲豬瘟「有信心清零」 陳時中籲發揮鏟子超人精神

「好小子」顏正國癌逝19天 高捷哽咽念亡友：千言萬語化為阿彌陀佛

館長抵北京明合體汪小菲 稱對大陸紀念台灣光復「很感動」

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京即時報導
網紅「館長」陳之漢今天下午抵達北京，晚間在下榻飯店受訪。記者陳政錄／攝影
網紅「館長」陳之漢今天下午抵達北京，晚間在下榻飯店受訪。記者陳政錄／攝影

網紅「館長」陳之漢今天下午抵達北京，在經過首都機場至下榻飯店約一個半小時的漫長「塞車」後，晚間公開接受駐北京台灣媒體、大陸媒體訪問。館長預告明天將與汪小菲合體，「他帶我逛、帶我吃、帶我玩這樣子就一個下午」，但喊話不喝酒、不吃辣。另對今天是台灣光復八十周年，大陸舉辦多個紀念活動、設立紀念日，館長直言「很感動」，抨擊民進黨私下搞台獨很丟臉。

館長今天搭乘中國國際航空CA186班機，下午抵達北京首都機場，後到下榻的北京西國貿大酒店接受媒體訪問，他坦言一路塞車並不舒服，但也路上也看到北京「果然是首都」，車多、人多、地方大，現在也是舒服的天氣。

館長再次說明行程，主要有商談、邀約，和與抗日有關的紀念會。其中，公開行程會直播，不公開行程無法直播，也會拍片給大家看。

他說，此行在北京待四天，期待吃烤鴨、涮羊肉、看天安門升旗，也會嘗試豆汁，接著去東北瀋陽、丹東，趕上近期「抗美援朝」的熱潮，「我就好像變歷史老師」。11月1日回北京看天安門廣場升旗典禮，再前往廈門，「幫賴清德尋根」，因為那邊有一個賴係祠堂。12天內，將走遍4個地方。

對於再次和汪小菲見面，館長表示非常期待，因為上次直播46萬人，應該破了亞洲紀錄，但強調不要喝酒、不要吃辣。

至於大陸盛大紀念台灣光復八十周年，設立台灣光復紀念日，館長稱，他覺得「真的很感動」，因為台灣人自己不顧，漸漸忘掉歷史，「對岸居然還幫我們辦」，相對的對民進黨政府是很丟臉的事情，忘了祖祖輩輩是誰。

館長抨擊，「講白一點它不敢明著搞台獨，它就私底下弄台獨的動作」。他並對今天是台灣光復八十周年表示，覺得意義非常重大，批評民進黨不辦相關活動，還警告公務員來大陸要重重處罰，「至於他（民進黨），拿我沒轍」。

網紅「館長」陳之漢今天下午抵達北京，晚間在下榻飯店接受駐北京台灣媒體、大陸當地媒體訪問。記者陳政錄／攝影
網紅「館長」陳之漢今天下午抵達北京，晚間在下榻飯店接受駐北京台灣媒體、大陸當地媒體訪問。記者陳政錄／攝影
網紅「館長」陳之漢表示，在北京行程，期待吃烤鴨、涮羊肉、看天安門升旗，也會嘗試豆汁。記者陳政錄／攝影
網紅「館長」陳之漢表示，在北京行程，期待吃烤鴨、涮羊肉、看天安門升旗，也會嘗試豆汁。記者陳政錄／攝影

館長 北京 台灣光復八十周年 汪小菲

延伸閱讀

陸紀念台灣光復80周年 原住民的他喊：盼統一曙光照亮部落

抵消美關稅影響…加國總理卡盼晤習近平 緩和貿易緊張

陸設立「台灣光復紀念日」招待會 國台辦主任宋濤：有信心推進統一

王滬寧出席「紀念台灣光復80周年大會」 台灣有「這些人」到場

相關新聞

「失蹤」權勢者去哪？習近平清洗前朝舊臣 一文看中共高層的殘酷鬥爭

自4月以來，何衛東就徹底地從公眾視野中消失了。

館長抵北京明合體汪小菲 稱對大陸紀念台灣光復「很感動」

網紅「館長」陳之漢今天下午抵達北京，在經過首都機場至下榻飯店約一個半小時的漫長「塞車」後，晚間公開接受駐北京台灣媒體、大...

「歸去猶留百世馨」… 萬人送別楊振寧 莫言以詩寄哀思

諾貝爾物理學獎得主、著名物理學家楊振寧10月18日病逝北京，享年103歲。這位跨越一個世紀的科學巨擘，告別儀式24日上午...

港立會選舉報名熱烈 編造「祝福名單」港澳辦嚴懲干擾

第八屆立法會選舉提名期24日展開，換屆選舉將於12月7日舉行，首日報名氣氛熱烈，選舉事務處全日共接獲23份提名表格，包括...

英國發半年報告指香港民主自由受侵蝕 港府怒駁抹黑

英國政府發表最新一份香港半年報告，外相古柏（港稱顧綺慧，Yvette Cooper）表示， 雖然香港維持經濟、貨幣及金融...

香江風情／香港立法會選舉 熱點轉折牽出政情新變

香港這段時間的社情熱點，都投射在立法會上。10月24日是一道分界線，這天起立法會議已變成「上屆」，議員們是否「棄選」不再是熱點；這天起香港新一屆立法會選舉進入提名期，在12月7日投票前主要看新人笑。熱點轉折之外，牽出香港政情新變。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。