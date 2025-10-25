「失蹤」權勢者去哪？習近平清洗前朝舊臣 一文看中共高層的殘酷鬥爭

（德國之聲中文網）自4月以來，何衛東就徹底地從公眾視野中消失了。

在此之前，他是中共中央軍委副主席，世界上最龐大軍隊之一的第二號領導人物。

他缺席了中央政治局會議和其他重要場合。受官方控制的媒體對此從不發問，網上的各種傳言被刪除。

權力機器照常運轉，仿佛什麼也沒發生。

中國人對此已經習以為常。他們通常要耐心等待幾個月，才會得到官方解釋，就像現在，中共剛剛結束的中共二十屆四中全會，是一個機會。這次會議討論了長期經濟戰略，也涉及黨的高層人事安排。

此前的傳言得到證實：何衛東被開除黨籍處分，其涉嫌犯罪問題將移送軍事檢察機關審查起訴。

理由是他涉嫌嚴重職務犯罪，「數額特別巨大，性質極為嚴重，影響極其惡劣」。

同樣的命運，也就是同樣的「犯罪行為」，還發生在另外八名軍中高級將領身上。

再次表明反腐決心？

官方通報中，口號多過事實。軍方發言人稱，這對九人的嚴肅查處，「再次表明了黨中央、中央軍委將反腐敗鬥爭進行到底的堅定決心，彰顯了軍中絕不允許有腐敗分子藏身之地的鮮明態度，是黨和軍隊反腐敗鬥爭取得的重大成果，人民軍隊更加純潔鞏固、更具強大凝聚力戰鬥力」。

何衛東的軍委副主席職務將由張升民接任，他是軍隊中負責反腐調查的主要人物之一，此前的職務是中央軍委紀委書記兼監委主任。

這個國家機器的其他部門情況相似。部長突然消失，部門照常運行，直到很久以後才被新任命者補位。

例如，中共中央對外聯絡部前部長劉建超。他在今年7月底失蹤。9月30日，中聯部官網更新領導信息，劉建超不再擔任部長職務，由劉海星接任。

劉建超一度被視為新任外交部長的人選，曾代表中國在多國進行外交訪問。

「前朝舊臣」最腐敗？

腐敗在中國權力體系中長期存在，尤其是在軍隊內部——盡管中共反腐運動一波接著一波，每一波的「再次表明了黨中央、中央軍委將反腐敗鬥爭進行到底的堅定決心」。

決心再大，中共也不允許中國存在獨立的監督機構，它在黨內自設紀律檢查委員會和專門的司法體系。

不過人們相信，被紀委盯上，腐敗未必是最重要的原因。2012年，習近平接掌最高權力後，許多效忠於前任領導人的高級官員相繼被清除。

如今輪到自己人

「過去，習近平必須清除舊勢力，以鞏固自身權力。當時反腐是主要的宣傳口號。」新加坡南洋理工大學研究中國政治體制與人民解放軍的學者楊子（Yang Zi）說。

習近平的清洗行動成績斐然，他如今被認為是中華人民共和國歷史上最有權勢的國家與黨的領導人之一。「習近平思想」被寫入憲法，而國家主席的任期限制則從憲法中取消了。

然而，這又不意味著他的反腐行動刀槍入庫，馬放南山。

在他上任近十三年後，清洗仍在繼續。「前朝舊臣」不夠用了，他親自提拔的干部一個個落馬。

楊子說：「在一個權力集中、領導者至上的體制裡，一個人僅僅被懷疑不忠，就足以讓他失寵。」

許多分析人士認為，這一輪清洗顯示了習近平的權力依舊強大——他可以迅速調整關鍵崗位的人事布局。

有些職位甚至可以長期空缺，比如耀眼的中共中央軍委副主席一職。

軍委主席是習近平，沒有副主席可以讓權力更加集中。中國的軍隊由共產黨領導，而非國家政府。倡導「軍隊國家化」已經被官方定性為「錯誤思想」。

誰是繼任者？

「在一黨體制下，總會出現新的派系。」楊子說。因為沒有通過選舉產生的權力更替，許多人依靠上級賞識才能晉升。「這樣一來，不同派系就會形成，爭奪領導層的青睞。當某個集團在領導眼中過於強大，就會遭到整肅。」

許多專家認為，習近平的地位依舊穩固。雖然關於他可能失勢、健康狀態欠佳或已安排接班人的傳言不時出現，但至今沒有被證實。

「如果有一天，習近平考慮交權，他可能會尋找一個忠誠但不具威脅性的繼任者。」楊子說。

這樣的繼任者將依賴習近平及其家族，維持其政治遺產，而不會挑戰他們。

「但是我認為，關於習近平的繼任者，在短期內不會成為現實議題。」楊子說。

(據ARD）

【 本文章由德國之聲授權提供】