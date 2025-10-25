快訊

中職／台灣大賽延賽4天「換牌」再戰G4 滿血羅戈vs.滿血威能帝

老人悲歌…北市長者「孤獨死」案例達70多人 逾4成3天後才被發現

國民黨內唯一參加同志遊行？ 蔣萬安：代表一個精神和態度

香港立法會選舉 75歲葉劉淑儀宣布不參選

中央社／ 台北25日電

香港立法會選舉提名期昨天展開，新民黨今天宣布參選名單，75歲的新民黨立法會議員葉劉淑儀宣布不參選。

據香港經濟日報，新民黨參選名單包括45歲的陳家珮、41歲的李梓敬、46歲的郭浩景、43歲的甘文鋒、41歲的張文嘉、39歲的陳志豪、39歲的廖子聰以及48歲的何敬康。

新民黨主席葉劉淑儀表示，她感謝選民對她17年議員生涯的支持，現在要交棒給年輕人，她代表的港島西區會由陳家珮參選。

她強調，不參選「與年齡無關，基本法無年齡限制，而香港無年齡歧視」。她對年輕人有信心，相信可選到真正的人才。

73歲的新民黨常務副主席黎棟國同樣不參選。隨著葉劉淑儀和黎棟國宣布不參選，第七屆立法會的12名七旬議員全退。

立法會

延伸閱讀

好讀周報／ 韓客瘋「台灣感性」 破舊背後的放鬆感…身處高壓社會的阿里郎超迷戀

賣1張機票只賺1杯美式咖啡 易遊網怎獲利年增98％、稱霸全台

談「北捷遭踹飛阿嬤」挨轟！唐從聖回應：多理解那一腳我踹不下去

前通霄鎮長陳漢志採購標案涉貪污 12罪判49年8月

相關新聞

「歸去猶留百世馨」… 萬人送別楊振寧 莫言以詩寄哀思

諾貝爾物理學獎得主、著名物理學家楊振寧10月18日病逝北京，享年103歲。這位跨越一個世紀的科學巨擘，告別儀式24日上午...

港立會選舉報名熱烈 編造「祝福名單」港澳辦嚴懲干擾

第八屆立法會選舉提名期24日展開，換屆選舉將於12月7日舉行，首日報名氣氛熱烈，選舉事務處全日共接獲23份提名表格，包括...

英國發半年報告指香港民主自由受侵蝕 港府怒駁抹黑

英國政府發表最新一份香港半年報告，外相古柏（港稱顧綺慧，Yvette Cooper）表示， 雖然香港維持經濟、貨幣及金融...

香江風情／香港立法會選舉 熱點轉折牽出政情新變

香港這段時間的社情熱點，都投射在立法會上。10月24日是一道分界線，這天起立法會議已變成「上屆」，議員們是否「棄選」不再是熱點；這天起香港新一屆立法會選舉進入提名期，在12月7日投票前主要看新人笑。熱點轉折之外，牽出香港政情新變。

習近平談十五五規畫 強調科技自立

中共廿屆四中全會閉幕後，中共中央昨召開發布會解讀全會精神，並披露中共總書記習近平早前與黨外人士座談的發言。習近平對「十五...

李強25日起訪星馬 將出席東協峰會

大陸外交部昨天宣布，大陸總理李強今天起將對新加坡進行正式訪問，隨後並將前往馬來西亞，出席東協系列峰會。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。