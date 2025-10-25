香港立法會選舉 75歲葉劉淑儀宣布不參選
香港立法會選舉提名期昨天展開，新民黨今天宣布參選名單，75歲的新民黨立法會議員葉劉淑儀宣布不參選。
據香港經濟日報，新民黨參選名單包括45歲的陳家珮、41歲的李梓敬、46歲的郭浩景、43歲的甘文鋒、41歲的張文嘉、39歲的陳志豪、39歲的廖子聰以及48歲的何敬康。
新民黨主席葉劉淑儀表示，她感謝選民對她17年議員生涯的支持，現在要交棒給年輕人，她代表的港島西區會由陳家珮參選。
她強調，不參選「與年齡無關，基本法無年齡限制，而香港無年齡歧視」。她對年輕人有信心，相信可選到真正的人才。
73歲的新民黨常務副主席黎棟國同樣不參選。隨著葉劉淑儀和黎棟國宣布不參選，第七屆立法會的12名七旬議員全退。
