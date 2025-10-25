聽新聞
陸委會：台灣光復日和中共毫無關係

聯合報／ 記者廖士鋒周佑政／台北報導
台北市感恩協進會24日在中山堂舉辦「我們勝利了—台灣自日本殖民光復80周年」紀念活動，開場由台灣軍事歷史重演協會重現80年前受降典禮。 記者林伯東／攝影
台北市感恩協進會24日在中山堂舉辦「我們勝利了—台灣自日本殖民光復80周年」紀念活動，開場由台灣軍事歷史重演協會重現80年前受降典禮。 記者林伯東／攝影

大陸全國人大常委會決定訂「台灣光復紀念日」，陸委會昨晚回應指，「台灣光復日和中華人民共和國毫無關係，也和對日作戰沒有正面貢獻的中共毫無關係」。

陸委會表示，台灣光復節是為紀念一九四五年十月廿五日中華民國代表同盟國接受在台日軍投降的紀念日，其時中國共產黨根本尚未建政，「台灣光復日和中華人民共和國毫無關係，也和對日作戰沒有正面貢獻的中共毫無關係」。

陸委會提到，一九四九年十月廿五日，也是我軍民團結一致，成功抵抗來犯共軍的日子，全體台灣人民在這一天共同守住台澎金馬，也守住了中華民國的主權。今年是台灣光復八十周年，也是古寧頭戰役勝利七十六周年，我們認為銘記歷史，堅決反抗強權侵略、併吞台灣，才是紀念十月廿五日這個日子的真正意義。

陸委會批評，中共設立所謂「台灣光復紀念日」，企圖加大宣傳「兩岸一中」、「國際一中」虛偽歷史敘事與片面政治框架，達到矮化我國及捏造台灣屬中華人民共和國目的，「台灣人民絕不會接受」。

我國安會諮委黃重諺昨表示，共產黨很愛對台灣人說教，要台灣人感恩，非得記得「抗戰」、「光復」，不然就貼個「戀殖」、「皇民」；但沒真正自由民主就沒有真正解放，人民真正當家作主，才是真正的光復，「台灣人沒虧欠中國人」。

光復節 台灣光復 中共 中華人民共和國 中華民國 陸委會 人大常委會 抗戰 主權 古寧頭戰役

