新聞眼／中共搶光復話語權 新法律戰企圖國家繼承

聯合報／ 本報記者陳政錄
大陸全國人大常委會表決通過，將10月25日設立為「台灣光復紀念日」。圖為北京人民大會堂。 （中新社）
中共紀念台灣光復八十周年大會前夕，大陸全國人大常委會議昨通過設立十月廿五日為「台灣光復紀念日」的決定，以依據大陸憲法、全國人大的位階設立為國家紀念日，這是最新的對台法律戰，是以國家繼承的模式試圖取代中華民國對台灣光復的話語權。

大陸今年主導所謂「三個八十周年」，均是因應當前兩岸與國際需要，對一個中國定義的加強與再認識。若說九三閱兵是彰顯軍事實力，對美台「武嚇」；近段時間陸方透過聯合國大會、國際研討會等外交場域反駁「台灣地位未定論」，可謂「文攻」。

文攻武嚇後，就要「展開行動」，「紀念台灣光復八十周年大會」今天上午在北京人民大會堂登場，預計循七十周年，或二○一九年由中共總書記習近平親自主持的「告台灣同胞書」發表四十周年紀念會模式召開，至少會由現任中共中央政治局常委、大陸全國政協主席以上層級官員發表對台演說。

我政府稱台灣光復與中共無關，是中華民國代表盟軍接受日本投降，但適逢八十年卻「靜默以待」，徐國勇甚至說「沒什麼台灣光復節」，對比大陸高調紀念，今後「台灣光復」的話語權勢將轉移至中國大陸：當年中國（中華民國政府）收回台灣，現在仍是同一個中國（中華人民共和國政府繼承）紀念台灣光復這段歷史。

國台辦把「台灣光復紀念日」稱為「最高國家權力機關常設機關」的莊嚴決定，至少與一九五一年起大陸將九三定為「中國人民抗日戰爭勝利紀念日」並列，要人民「銘記歷史、牢記使命」，號召全民展開愛國行動，落實「十五五」規畫建議裡提到的「推進祖國統一大業」。

台灣光復 光復節 對台 中華民國 抗日戰爭 中共 繼承 台灣地位未定論 習近平 憲法

相關新聞

大陸訂台灣光復紀念日 反擊「台灣地位未定論」

今天是台灣光復節，為反擊「台灣地位未定論」，強化「一個中國原則」和推進統一，大陸全國人大常委會第十八次會議昨天通過設立十月廿五日為「台灣光復紀念日」的決定，通過多種形式舉行紀念活動。國台辦表示，將積極展開全民涉台愛國教育。

陸設台灣光復紀念日 國台辦：積極展開「全民涉台愛國教育」

大陸全國人大常委會第十八次會議今天通過，設立10月25日為「台灣光復紀念日」的決定，規定通過多種形式舉行紀念活動。大陸國...

北京訂「台灣光復紀念日」 陸委會抨擊：光復跟PRC毫無關係

明日是台灣光復節，而大陸方面24日首度透過其全國人大常委會的決定，訂定了「台灣光復紀念日」，陸委會晚間回應指出，「台灣光...

陸委會：台灣光復日和中共毫無關係

大陸全國人大常委會決定訂「台灣光復紀念日」，陸委會昨晚回應指，「台灣光復日和中華人民共和國毫無關係，也和對日作戰沒有正面貢獻的中共毫無關係」。

新聞眼／中共搶光復話語權 新法律戰企圖國家繼承

在中共紀念台灣光復八十周年大會前夕，大陸全國人大常委會議昨通過設立十月廿五日為「台灣光復紀念日」的決定，以依據大陸憲法、全國人大的位階設立為國家紀念日，這是最新的對台法律戰，是以國家繼承的模式試圖取代中華民國對台灣光復的話語權。

習近平談十五五規畫 強調科技自立

中共廿屆四中全會閉幕後，中共中央昨召開發布會解讀全會精神，並披露中共總書記習近平早前與黨外人士座談的發言。習近平對「十五...

