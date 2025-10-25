聽新聞
大陸訂台灣光復紀念日 反擊「台灣地位未定論」

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導
日軍受降典禮在當時的公會堂（台北中山堂）舉行。中共人民日報昨天刊載這張照片在其全版台灣光復八十周年專刊。圖／中山堂提供
日軍受降典禮在當時的公會堂（台北中山堂）舉行。中共人民日報昨天刊載這張照片在其全版台灣光復八十周年專刊。圖／中山堂提供

今天是台灣光復節，為反擊「台灣地位未定論」，強化「一個中國原則」和推進統一，大陸全國人大常委會第十八次會議昨天通過設立十月廿五日為「台灣光復紀念日」的決定，通過多種形式舉行紀念活動。國台辦表示，將積極展開全民涉台愛國教育。

「決定」表示，為維護世界反法西斯戰爭勝利成果和戰後國際秩序，展現堅持「一個中國原則」和捍衛國家主權、統一、領土完整的堅定意志，強化兩岸同胞共同民族歷史記憶，弘揚愛國主義精神，激勵兩岸同胞在新時代新征程中為國家統一、民族復興作出新的貢獻，根據「中華人民共和國憲法」，作出設立台灣光復紀念日的決定。

「決定」稱，「台灣光復是中國人民抗日戰爭勝利的重要成果，是中國政府恢復對台灣行使主權的重要鐵證，是台灣作為中國一部分的歷史事實和法理鏈條的重要一環，是兩岸同胞的共同榮光和全體中華兒女的民族記憶」。

大陸全國人大常委會法工委主任沈春耀在說明決定草案時表示，「在國家層面舉行紀念活動，有利於體現台灣是中國不可分割一部分這一無可辯駁的歷史事實，引領兩岸同胞傳承、弘揚偉大抗戰精神，激勵全體中華兒女為祖國統一、民族復興而團結奮鬥」。

沈春耀表示，「一九四五年十月廿五日中國戰區台灣省受降儀式在台北舉行，至此台灣、澎湖列島重歸中國主權管轄之下」。近年來，大陸全國人大代表、全國政協委員和台灣同胞多次提出建議，要求設立台灣光復紀念日。

大陸國台辦發言人陳斌華說，決定以國家名義設立台灣光復紀念日，體現解決台灣問題的堅定意志，必激勵海內外中華兒女銘記歷史，更加堅決反對「台獨」分裂和外來干涉；他說，將積極舉行各類紀念活動，展開全民涉台愛國教育。

北京聯合大學台灣研究院院長李振廣昨受訪表示，設立紀念日是要後人不忘歷史，不能忘記中華民族經艱苦卓絕的鬥爭迎來抗戰勝利、國土解放和台灣光復，也時刻提醒，實現「國家完全統一」歷史使命。

大陸今天還將在北京人民大會堂舉辦紀念台灣光復八十周年大會，近期，北京已有多場紀念台灣光復八十周年的活動召開，包括書畫展、座談會等，今日下午，還將在北京的中國人民抗日戰爭紀念館舉辦台灣同胞抗日史實展開幕式。

抗日戰爭 台灣地位未定論 台獨 中華民族 台灣問題 人大常委會 全國人大 台灣光復 光復節 抗戰

