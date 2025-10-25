習近平談十五五規畫 強調科技自立

中共廿屆四中全會閉幕後，中共中央昨召開發布會解讀全會精神，並披露中共總書記習近平早前與黨外人士座談的發言。習近平對「十五五（二○二六年到二○三○年）」規畫的建議提到，要牢牢把握戰略主動，「高水平（水準）科技自立自強是高質量發展的戰略支撐」。

新華社報導，習近平今年八月二十七日在中南海主持黨外人士座談會，就中共中央「關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規畫（十五五規畫）的建議」聽取意見建議。

習近平當時稱，「十五五」時期是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期。面對風險和不確定性，要牢牢把握戰略主動，「無論外部環境怎麼變化，都要集中力量辦好自己的事」，做強國內大循環、暢通國內國際雙循環，妥善防範化解風險，不斷提高發展質量和韌性。

習近平強調，高水準科技自立自強是高質量發展戰略支撐，要發揮新型舉國體制優勢，瞄準世界科技前沿，統籌推進教育科技人才一體發展，在突破關鍵核心技術上努力攻關。

昨天中共中央召開的記者會上，大陸發改委主任鄭柵潔說，大陸經濟靠實體經濟起家，也要靠實體經濟走向未來。「建議」明確把「建設現代化產業體系，鞏固壯大實體經濟根基」擺在戰略任務第一條。

「建議」提出推動重點產業提質升級，鞏固提升化工、機械、造船等行業在全球產業分工中的地位和競爭力，發展先進製造業集群等舉措，初步估計未來五年會新增人民幣十兆元左右的市場空間；「建議」亦提出打造新興支柱產業，加快新能源、新材料、航空航太、低空經濟等戰略性新興產業集群發展，這將催生出數個兆元級甚至更大規模市場；「建議」還提出前瞻布局未來產業，推動量子科技、生物製造、氫能和核聚變能、腦機介面、具身智慧、第六代移動通信等成為新的經濟增長點。這些產業蓄勢發力，「未來十年新增規模相當於再造一個中國高技術產業」。

在中美貿易戰下，大陸科技部長陰和俊說，建議提出要全鏈條推動積體電路（半導體）、工業母機、高端儀器等重點領域關鍵核心技術攻關取得決定性突破。大陸商務部長王文濤則揭露，要推動進出口平衡發展，「加大力度擴大進口」。