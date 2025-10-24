退將高安國受中共拉攏遭判刑 陸國台辦：反對迫害「愛國人士」

陸軍退役中將高安國為求「兩岸統一」，與女友劉逸蓁接受中共拉攏，台灣高等法院依國家安全法「為大陸地區發起組織」未遂罪判高與劉女7年6月、6年6月徒刑。大陸國台辦發言人陳斌華24日晚間表示，希望台灣社會各界充分認清案件本質，共同反對其濫權迫害「愛國人士」。

陳斌華認為，這是民進黨當局濫用司法、打壓迫害島內（指台灣）愛國（指中國大陸）統一力量的又一惡行。我們對此予以強烈譴責。

陳斌華說，民進黨當局不斷打壓政治異己，特別是肆意迫害反對「台獨」、主張統一的組織和人士，完全是基於「台獨」本性，為的是一黨私利。

陳斌華表示，希望台灣社會各界充分認清案件本質，共同反對其濫權迫害愛國人士。正告台灣有關機構和人員，站到人民呼聲和歷史正義的對立面，充當「台獨」分裂勢力的打手、爪牙，必遭歷史的清算和法律的嚴懲。

高安國是近年涉共諜案層級最高的將領，2020年間高草擬「中華民族反獨促統聯軍」計畫，擔任總召集人，劉女負責與對岸人員聯繫，高另擬定作戰構想的「永福計畫」，想找現役或退伍軍人加入。兩人從前年二月廿五日起，多次赴陸與中共黨政軍人士見面，並接受資助與指示，再以召開研討會等方式著手發起組織，並錄製反政府影片、舉辦反政府活動。

依照高的計畫，只要解放軍已獲得台灣周邊海空域優勢，完全封鎖台灣時，反獨促統聯軍便全面攻擊政府重要機構。因乏人響應，組織未遂。