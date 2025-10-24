快訊

北京訂「台灣光復紀念日」 陸委會抨擊：光復跟PRC毫無關係

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
明天是台灣光復節，大陸方面今日也決定將其訂為台灣光復紀念日，陸委會抨擊，「台灣光復日和中華人民共和國毫無關係，也和對日作戰没有正面貢獻的中共毫無關係」。圖為台大醫院。（記者廖士鋒／攝影）
明日是台灣光復節，而大陸方面24日首度透過其全國人大常委會的決定，訂定了「台灣光復紀念日」，陸委會晚間回應指出，「台灣光復日和中華人民共和國毫無關係，也和對日作戰沒有正面貢獻的中共毫無關係」。

陸委會表示，台灣光復節是為紀念1945年10月25日中華民國代表同盟國接受在台日軍投降的紀念日，其時中國共產黨根本尚未建政，「台灣光復日和中華人民共和國毫無關係，也和對日作戰沒有正面貢獻的中共毫無關係」。

陸委會提到，1949年的10月25日，也是我軍民團結一致，成功抵抗來犯共軍的日子，全體台灣人民在這一天共同守住台、澎、金、馬，也守住了中華民國的主權。今年是台灣光復80週年，也是古寧頭戰役勝利76週年，我們認為銘記歷史，堅決反抗強權侵略、併吞台灣，才是紀念10月25日這個日子的真正意義。

最後陸委會強調，「中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中共也從未統治過台灣一天，這是不容否認的客觀事實」。

陸委會批評，中共近期藉辦理三個「八十週年」相關活動，傳散台灣於二戰後歸屬於中華人民共和國的謬論，今日再設立所謂「台灣光復紀念日」，企圖加大宣傳「兩岸一中」、「國際一中」的虛偽歷史敘事與片面政治框架，達到矮化我國及捏造台灣屬於中華人民共和國的目的，「台灣人民絕不會接受」。

