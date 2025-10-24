陸人民大學學者：中國老百姓盼望「十五五」期間實現兩岸統一

中共四中全會昨閉幕，審議通過「十五五（2026年到2030年）」規畫的建議，預計近日發布全文，除擘畫未來五年大陸社會經濟發展藍圖，涉台部分亦受關注。對此，中國人民大學重陽金融研究院院長王文24日下午，在由中國記協舉辦的新聞茶座上稱，絕大多數中國老百姓，都盼望著在「十五五」階段實現兩岸統一，且「這不是什麼很遙遠的夢想」。

因應中共四中全會召開和大陸「十五五」規劃藍圖制定，受中共領導的中國記協近日舉辦系列新聞茶座，邀請學者解讀二十屆四中全會後的「中國發展與世界形勢」，今天下午由王文對「人均GDP中等發達國家的中國意味著什麼」等有關大陸「十五五」規劃的建議重點內容發表看法。

會後，對於台灣民眾如何參與大陸「十五五」時期發展，王文回應說，雖然不知道具體的時間表，但以他個人學者看法，中國老百姓盼望在「十五五」期間實現兩岸統一的願望、決心越來越大，「我也不認為這是一個遙不可及、很遙遠的夢想」，奉勸對岸（指台灣）相關當局，要傾聽「兩岸人民共同的心聲」。

他還在回應時，先提到抖音傳唱改編歌曲「沒出息」的歌詞，又談到大陸先前通過十四五規劃宜即2035年遠景時，還有一首「坐上動車去台灣」的歌曲非常流行，都反映兩岸民眾心聲，呼應老百姓對兩岸統一的願望。

至於大陸接下來對台工作方向，王文稱，決策層對兩岸統一是有藍圖和設想的，在社會、經濟、政策層面，相信是取決於兩岸人民實際情況的需要，換句話說，大陸官方已表態過，統一後會保證台灣人民福祉不會下降，也可減少軍費開支，充分尊重台灣的需求等。

因此，王文認為，大陸用最大的耐心、以和平誠意解決兩岸問題，在「十五五」階段，未來五年，兩岸問題的解決會越來越近，「我們有更多的智慧去解決兩岸問題」。他亦對區域穩定稱，大陸已展現軍事的區域拒止能力，沒有外部力量包括美國能阻礙統一。

另對於中美貿易戰，王文表示，隨著未來中美領導人可能會見的預期下，兩國博弈可能會得到一定程度的緩解，美國也意識到不可能遏制中國大陸的發展。他並指，在制定五年發展目標時，大陸更多的是考慮自身發展，不會主動設置要和美國競爭、比拚，但若大陸高質量發展，貿易能力提升，科技水準提升，自然會獲得在中美博弈中的優勢，且過去幾年經驗也證明，美國總統川普發動中美貿易戰是失敗的，例如大陸正在貿易、教育、產業等領域加速「去美國化」。