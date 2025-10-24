快訊

陸設立「台灣光復紀念日」 人大常委會表決通過

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸十四屆全國人大常委會第十八次會議上，表決通過了「關於設立台灣光復紀念日的決定」，將10月25日設立為「台灣光復紀念日」，要通過多種形式舉行紀念活動。圖為北京人民大會堂。中新社
在中共四中全會剛閉幕，明又將於人民大會堂舉辦紀念台灣光復八十周年大會前，據人民日報，在今天召開的大陸十四屆全國人大常委會第十八次會議上，表決通過了「關於設立台灣光復紀念日的決定」，將10月25日設立為「台灣光復紀念日」，要通過多種形式舉行紀念活動。

據人民日報，大陸十四屆全國人大常委會第十八次會議24日在北京人民大會堂舉行第一次全體會議、第二次全體會議，由人大委員長趙樂際主持。會議表決通過了大陸全國人大常委會關於設立台灣光復紀念日的決定。

報導稱，「1945年10月25日，台灣、澎湖列島重歸中國主權管轄」。為紀念台灣光復，捍衛二戰勝利成果，強化兩岸同胞共同民族歷史記憶，扎實推進祖國統一進程，大陸全國人大常委會委員長會議提出了關於提請審議《全國人民代表大會常務委員會關於設立台灣光復紀念日的決定（草案）》的議案。

據稱，受人大委員長會議委託，大陸全國人大常委會法制工作委員會主任沈春耀作了說明。之後，常委會分組審議了決定草案。

此外，本次人大常委會會議還聽取關於海商法修訂草案審議結果的報告、關於村民委員會組織法修正草案、城市居民委員會組織法修訂草案審議結果的報告、關於網路安全法修正草案審議結果的報告、關於環境保護稅法修正草案審議結果的報告，和關於生態環境法典污染防治編草案、法律責任和附則編草案修改情況的彙報。

以及，由各委員會說明關於提請審議檢察公益訴訟法草案的議案、關於提請審議耕地保護和質量提升法草案的議案，由大陸外交部副部長華春瑩、生態環境部部長黃潤秋分別說明涉外有關議案，和聽取關於個別代表的代表資格的報告，「審議了有關任免案」等。

據報導，「會議經表決，通過了全國人大常委會關於設立台灣光復紀念日的決定。根據決定，將10月25日設立為台灣光復紀念日，國家通過多種形式舉行紀念活動。」

台灣光復八十周年 人大常委會 全國人大

