陸委會副主委沈有忠：台灣議題並非大陸所言「一中原則下的內政問題」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會副主委沈有忠（右）日前接見澳洲訪賓，針對兩岸論述，強調許多國家以具體行動支持台灣海峽作為國際水域的主張，彰顯台灣議題並非中國大陸所言「一中原則下的內政問題」。（圖／陸委會提供）
陸委會副主委沈有忠（右）日前接見澳洲訪賓，針對兩岸論述，強調許多國家以具體行動支持台灣海峽作為國際水域的主張，彰顯台灣議題並非中國大陸所言「一中原則下的內政問題」。（圖／陸委會提供）

陸委會副主委沈有忠日前在接見外賓時表示，許多國家以具體行動支持台灣海峽作為國際水域的主張，彰顯台灣議題並非中國大陸所言「一中原則下的內政問題」，而是全世界高度關注的議題，維持台海和平穩定更是全球共同利益。

據陸委會24日公布消息，沈有忠於21日接見「澳洲跨黨派國會議員訪團」，特別感謝澳洲聯邦參院院會去年8月通過決議案支持台灣參與國際社會，及反對中國大陸濫用聯合國大會第2758號決議文。

沈有忠指出，許多國家以具體行動支持台灣海峽作為國際水域的主張，彰顯台灣議題並非中國大陸所言「一中原則下的內政問題」，而是全世界高度關注的議題，維持台海和平穩定更是全球共同利益。台澳同為全球合作暨訓練架構計畫（GCTF）的夥伴，未來在南太平洋的地緣政治、民主人權或區域安全議題等，值得雙方繼續深化合作，亦期盼持續支持台灣。

此行訪團團長、澳洲聯邦眾議員喬傑納斯（Steve Georganas）表示，澳洲高度關切台海和平穩定與印太區域安全議題，絕不認同任何破壞印太區域和平的行為，並支持台灣海峽作為國際水域的自由航行權。期待未來雙邊持續深化交流與合作，台澳間能更緊密共同維護區域和平與穩定。

訪團成員包括喬傑納斯、契斯特（Darren Chester）及參議員寇貝克（Hon. Richard Colbeck）。

澳洲 眾議員 台海

