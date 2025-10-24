德國外長將訪陸 陸外交部：盼嚴格恪守一中原則、反對台獨行徑

德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）將於26日訪問中國大陸，大陸外交部表示，希望德方秉持客觀公正態度，積極理性看待大陸。大陸官方還強調，希望德方嚴格恪守一個中國原則，旗幟鮮明反對任何台獨分裂行徑，大陸外交部發言人郭嘉昆24日表示，「只說維護台海現狀，卻不說反對台獨，這實質上是對台獨活動的縱容支持。」

瓦德福將訪問中國大陸，路透指，瓦德福23日受訪時透露，此行目標是說服大陸放鬆關鍵礦產稀土出口限制，瓦德福也計劃強調台灣海峽這一重要貿易走廊貨物自由流通的重要性。他表示，如果「由於暴力衝突導致那裡不再可能實現自由流通，將對世界許多地區的繁榮產生影響。」

瓦德福還表示，「我們的『一個中國』政策保持不變，其具體內容也由我們決定。這其中也包括不得以暴力手段改變現狀。」

針對經貿議題，大陸外交部發言人郭嘉昆24日於例行記者會回應，中方注意到瓦德福外長的有關表態，「中國和德國是全方位戰略夥伴，建交53年來，中德關係穩健發展，兩國產業深度融合發展，有力助力了各自發展。」

郭嘉昆指出，當前國際形勢變亂交織，「中德作為大國和世界主要經濟體，要為塑造新型大國關係做表率，堅持相互尊重、平等相待、合作共贏，以中德關係的穩定性為推動世界和平與發展作出更大貢獻。」

郭嘉昆說，由於歷史文化、社會制度、發展階段不同，中德對一些問題存在不同的看法，這是正常的，「雙方可以通過坦誠溝通增進了解互信。希望德方秉持客觀公正態度，積極理性看待中國，同中方相向而行，確保中德關係沿著正確軌道向前發展。」

而就台海議題，郭嘉昆稱，「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，這是一中原則最完整、最準確的表述，也是唯一的表述，沒有任何自訂的理由和空間。」

郭嘉昆表示，當前台海和平穩定的最大威脅是台獨分裂行徑和外部勢力的縱容支持。維護台海和平穩定就必須堅持一個中國原則，必須明確反對台獨。

他強調，「只說維護台海現狀，卻不說反對台獨，這實質上是對台獨活動的縱容支持，將對台海和平穩定造成嚴重衝擊。希望德方嚴格恪守一個中國原則，旗幟鮮明反對任何台獨分裂行徑。」