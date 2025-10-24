快訊

高市內閣人事「日本前寫真女星」獲拔擢政務官 網友驚嘆：依舊好美！

桃客司機痛毆高中生2萬元交保 未禮讓行人、辱罵乘客黑歷史曝光

大陸總理李強明起將出訪星馬4天 參加東協系列峰會

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸總理李強將再度出訪馬來西亞，參加東協系列峰會。圖為今年5月底「東協－海合會－中國大陸三方峰會」在吉隆坡舉行，李強代表大陸出席。（新華社）
大陸總理李強將再度出訪馬來西亞，參加東協系列峰會。圖為今年5月底「東協－海合會－中國大陸三方峰會」在吉隆坡舉行，李強代表大陸出席。（新華社）

大陸外交部宣布，大陸總理李強將對新加坡進行正式訪問，並隨後前往馬來西亞出席東協系列峰會。

據大陸外交部官網24日消息，其外交部發言人宣布，應新加坡共和國總理黃循財邀請，李強將於10月25日至26日對新加坡進行正式訪問。

應東協輪值主席國馬來西亞總理安華邀請，李強將於10月27至28日出席在馬來西亞吉隆坡舉行的第28次「中國—東協領導人會議」、第28次「東協與中日韓領導人會議」、第20屆東亞峰會和第五次《區域全面經濟夥伴關係協定》領導人會議。

另大陸國家主席習近平則將會於30日至11月1日出訪南韓，參加APEC會議，並對南韓國事訪問。

公開資料顯示，今年5月底李強已經曾赴吉隆坡出席「東協－海合會－中國大陸三方峰會」。

馬來西亞 外交部 東協

延伸閱讀

星總理示警國際秩序轉變 籲理念相近國築多邊新架構

陸總理7年來首訪！李強預計10月下旬赴新加坡訪問

羞辱性接見？李強出訪北韓會見金正恩 學者這樣看「座位安排」

習近平電賀金正恩 李強率團訪平壤 中朝關係再升溫

相關新聞

四中全會敏感期…湖北十堰驚傳汽車衝撞小學生 消息封鎖

中共召開四中全會高度維穩之際，湖北省十堰市重慶路小學22日傍晚發生疑似蓄意衝撞事件，一輛轎車高速衝向正在學校出口等紅綠燈...

時代雜誌：中國侵台有3種策略 隔離、封鎖優先

時代雜誌(Time)23日在「戰爭陰影下的台灣」報導中，分析中國攻擊台灣可能採取的三種策略，包括隔離、封鎖、全面入侵，三...

新竹縣長楊文科將率團訪問大陸 參加蘇州台協相關活動

我方縣市長赴陸交流又有新動向，應蘇州市台協邀請，新竹縣長楊文科預計將於26日赴大陸，前往江蘇省進行考察參訪。

德國外長將訪陸 陸外交部：盼嚴格恪守一中原則、反對台獨行徑

德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）將於26日訪問中國大陸，大陸外交部表示，希望德方秉持客觀公正態度，積...

大陸總理李強明起將出訪星馬4天 參加東協系列峰會

大陸外交部宣布，大陸總理李強將對新加坡進行正式訪問，並隨後前往馬來西亞出席東協系列峰會。

摯友憶楊振寧：他去世前神智清醒 翁帆用白板寫字助交流

10月18日去世的楊振寧，24日在北京舉辦告別式。他的學生和摯友，理論物理學家、中國科學院院士、南開大學教授葛墨林9月下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。