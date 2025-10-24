大陸總理李強明起將出訪星馬4天 參加東協系列峰會

大陸外交部宣布，大陸總理李強將對新加坡進行正式訪問，並隨後前往馬來西亞出席東協系列峰會。

據大陸外交部官網24日消息，其外交部發言人宣布，應新加坡共和國總理黃循財邀請，李強將於10月25日至26日對新加坡進行正式訪問。

應東協輪值主席國馬來西亞總理安華邀請，李強將於10月27至28日出席在馬來西亞吉隆坡舉行的第28次「中國—東協領導人會議」、第28次「東協與中日韓領導人會議」、第20屆東亞峰會和第五次《區域全面經濟夥伴關係協定》領導人會議。

另大陸國家主席習近平則將會於30日至11月1日出訪南韓，參加APEC會議，並對南韓國事訪問。

公開資料顯示，今年5月底李強已經曾赴吉隆坡出席「東協－海合會－中國大陸三方峰會」。