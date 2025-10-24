聽新聞
0:00 / 0:00
新竹縣長楊文科將率團訪問大陸 參加蘇州台協相關活動
我方縣市長赴陸交流又有新動向，應蘇州市台協邀請，新竹縣長楊文科預計將於26日赴大陸，前往江蘇省進行考察參訪。
移民署公布，江蘇省蘇州市台灣同胞投資企業協會（蘇州市台協）邀請新竹縣長文科前往中國大陸江蘇省蘇州市進行兩岸交流，進一步推動兩岸產業創新融合發展、實地考察及參訪交流。
行程為10月26日至30日，一共5天，且期間沒有官方拜會行程。
計畫書顯示，楊文科此次行程主要活動為實地考察參訪（蘇州工業園區規劃展示館、蘇州博物館、平江路歷史街區），並參加10月29日蘇州市台灣同胞投資企業協會成立30周年活動暨「兩岸兩鏈」創新融合發展大會。
據悉，這是楊文科今年第2度率團赴陸，也是今年我方縣市長第8團赴陸交流。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言