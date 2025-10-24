新竹縣長楊文科將率團訪問大陸 參加蘇州台協相關活動

快訊

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
新竹縣長楊文科將率團赴大陸參訪，圖為行程預計前往的蘇州博物館，該館西部新館由著名建築師貝聿銘設計。（圖／取自蘇州博物館微信公眾號）
我方縣市長赴陸交流又有新動向，應蘇州市台協邀請，新竹縣長楊文科預計將於26日赴大陸，前往江蘇省進行考察參訪。

移民署公布，江蘇省蘇州市台灣同胞投資企業協會（蘇州市台協）邀請新竹縣長文科前往中國大陸江蘇省蘇州市進行兩岸交流，進一步推動兩岸產業創新融合發展、實地考察及參訪交流。

行程為10月26日至30日，一共5天，且期間沒有官方拜會行程。

計畫書顯示，楊文科此次行程主要活動為實地考察參訪（蘇州工業園區規劃展示館、蘇州博物館、平江路歷史街區），並參加10月29日蘇州市台灣同胞投資企業協會成立30周年活動暨「兩岸兩鏈」創新融合發展大會。

據悉，這是楊文科今年第2度率團赴陸，也是今年我方縣市長第8團赴陸交流。

相關新聞

四中全會敏感期…湖北十堰驚傳汽車衝撞小學生 消息封鎖

中共召開四中全會高度維穩之際，湖北省十堰市重慶路小學22日傍晚發生疑似蓄意衝撞事件，一輛轎車高速衝向正在學校出口等紅綠燈...

時代雜誌：中國侵台有3種策略 隔離、封鎖優先

時代雜誌(Time)23日在「戰爭陰影下的台灣」報導中，分析中國攻擊台灣可能採取的三種策略，包括隔離、封鎖、全面入侵，三...

德國外長將訪陸 陸外交部：盼嚴格恪守一中原則、反對台獨行徑

德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）將於26日訪問中國大陸，大陸外交部表示，希望德方秉持客觀公正態度，積...

大陸總理李強明起將出訪星馬4天 參加東協系列峰會

大陸外交部宣布，大陸總理李強將對新加坡進行正式訪問，並隨後前往馬來西亞出席東協系列峰會。

摯友憶楊振寧：他去世前神智清醒 翁帆用白板寫字助交流

10月18日去世的楊振寧，24日在北京舉辦告別式。他的學生和摯友，理論物理學家、中國科學院院士、南開大學教授葛墨林9月下...

