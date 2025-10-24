快訊

NBA球星涉賭案 黑手黨坑人手法曝！德撲牌局設「重重機關」底牌全洩

羅浮宮7分鐘搶案震驚全球 竟和創天價的黃金有關

崩潰！為讓胖橘減肥買自動餵食器 牠竟破壞機器「嗑掉1週份乾乾」

會晤澳國會訪團 沈有忠：台海和平攸關全球利益

中央社／ 台北24日電
陸委會副主委沈有忠（左3）21日會晤澳洲跨黨派國會議員訪團，左起為科爾貝克（Richard Colbeck）、徹斯特（Darren Chester）、喬傑納斯（Steve Georganas）。（陸委會提供）中央社
陸委會副主委沈有忠（左3）21日會晤澳洲跨黨派國會議員訪團，左起為科爾貝克（Richard Colbeck）、徹斯特（Darren Chester）、喬傑納斯（Steve Georganas）。（陸委會提供）中央社

陸委會副主委沈有忠會晤澳洲跨黨派國會議員訪團。沈有忠表示，台灣議題不是中國大陸所言「一中原則下的內政問題」，維持台海和平穩定攸關全球共同利益。

大陸委員會（陸委會）24日透過新聞參考資料表示，沈有忠21日會晤澳洲跨黨派國會議員訪團，他於會晤中感謝澳洲聯邦國會參議院去年8月通過決議案支持台灣參與國際社會，反對中國大陸濫用聯合國大會第2758號決議文。

沈有忠表示，許多國家透過具體行動支持台灣海峽為國際水域的主張，彰顯台灣議題非中國大陸所言「一中原則下的內政問題」，而是全世界高度關注議題，維持台海和平穩定更是攸關全球共同利益。

沈有忠提到，台、澳同為全球合作暨訓練架構（GCTF）夥伴，在南太平洋地緣政治、民主人權或區域安全等議題上，未來值得雙方繼續深化合作，期盼持續支持台灣。

澳洲跨黨派國會議員訪團團長喬傑納斯（SteveGeorganas）表示，澳洲高度關切台海和平穩定與印太區域安全議題，不認同任何破壞印太區域和平行為，支持台灣海峽做為國際水域的自由航行權。

喬傑納斯期待持續深化交流與合作，台、澳能更緊密地共同維護區域和平與穩定。

前往陸委會與沈有忠會晤的澳洲跨黨派國會議員訪團成員包括喬傑納斯（Steve Georganas）、徹斯特（Darren Chester）、科爾貝克（RichardColbeck）。

澳洲 議員

延伸閱讀

賀大陸「國慶」 侯佩岑、王力宏、吳慷仁等台灣藝人轉發文表達祝福

中共建政76年 台灣藝人陸續發文祝賀

習政權2027「全面對外鬥爭」 陸委會副主委：台灣是首個目標

一貫道仍有9人在大陸被拘 陸委會呼籲信徒：盡量避免宗教活動

相關新聞

時代雜誌：中國侵台有3種策略 隔離、封鎖優先

時代雜誌(Time)23日在「戰爭陰影下的台灣」報導中，分析中國攻擊台灣可能採取的三種策略，包括隔離、封鎖、全面入侵，三...

四中全會敏感期…湖北十堰驚傳汽車衝撞小學生 消息封鎖

中共召開四中全會高度維穩之際，湖北省十堰市重慶路小學22日傍晚發生疑似蓄意衝撞事件，一輛轎車高速衝向正在學校出口等紅綠燈...

習近平主持黨外人士座談 強調「十五五」推動科技自立自強

中共四中全會昨閉幕，會議公報揭露有關「十五五（2026年到2030年）」規畫的建議內容之重點摘要，預計近日發布建議全文。...

大陸舉辦台灣光復大會前 涉台學者：台灣光復戳穿「台灣地位未定論」

明天（10/25）就是台灣光復節，今年亦逢台灣光復80周年，大陸涉台學者王英津撰文表示，台灣光復是中華民族從近代以來的危...

大陸外交部宣布 習近平30日將赴南韓出席APEC會議並國事訪問

在中共二十屆四中全會閉幕後，大陸官方宣布，大陸國家主席習近平將會於10月30日至11月1日赴南韓慶州出席亞太經合會第三十...

新竹縣長楊文科將率團訪問大陸 參加蘇州台協相關活動

我方縣市長赴陸交流又有新動向，應蘇州市台協邀請，新竹縣長楊文科預計將於26日赴大陸，前往江蘇省進行考察參訪。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。