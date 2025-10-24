會晤澳國會訪團 沈有忠：台海和平攸關全球利益

陸委會副主委沈有忠會晤澳洲跨黨派國會議員訪團。沈有忠表示，台灣議題不是中國大陸所言「一中原則下的內政問題」，維持台海和平穩定攸關全球共同利益。

大陸委員會（陸委會）24日透過新聞參考資料表示，沈有忠21日會晤澳洲跨黨派國會議員訪團，他於會晤中感謝澳洲聯邦國會參議院去年8月通過決議案支持台灣參與國際社會，反對中國大陸濫用聯合國大會第2758號決議文。

沈有忠表示，許多國家透過具體行動支持台灣海峽為國際水域的主張，彰顯台灣議題非中國大陸所言「一中原則下的內政問題」，而是全世界高度關注議題，維持台海和平穩定更是攸關全球共同利益。

沈有忠提到，台、澳同為全球合作暨訓練架構（GCTF）夥伴，在南太平洋地緣政治、民主人權或區域安全等議題上，未來值得雙方繼續深化合作，期盼持續支持台灣。

澳洲跨黨派國會議員訪團團長喬傑納斯（SteveGeorganas）表示，澳洲高度關切台海和平穩定與印太區域安全議題，不認同任何破壞印太區域和平行為，支持台灣海峽做為國際水域的自由航行權。

喬傑納斯期待持續深化交流與合作，台、澳能更緊密地共同維護區域和平與穩定。

前往陸委會與沈有忠會晤的澳洲跨黨派國會議員訪團成員包括喬傑納斯（Steve Georganas）、徹斯特（Darren Chester）、科爾貝克（RichardColbeck）。