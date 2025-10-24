快訊

NBA球星涉賭案 黑手黨坑人手法曝！德撲牌局設「重重機關」底牌全洩

羅浮宮7分鐘搶案震驚全球 竟和創天價的黃金有關

崩潰！為讓胖橘減肥買自動餵食器 牠竟破壞機器「嗑掉1週份乾乾」

專家看中共四中：習近平用人而不信 已無人可用

中央社／ 台北24日電
中共四中全會審議通過十五五規劃建議後，大陸官媒新華社24日公開中共總書記習近平稍早主持黨外人士座談會上，對十五五時期大陸經濟社會發展的發言。（新華社）
中共四中全會審議通過十五五規劃建議後，大陸官媒新華社24日公開中共總書記習近平稍早主持黨外人士座談會上，對十五五時期大陸經濟社會發展的發言。（新華社）

中共20屆四中全會昨天閉幕，專家根據出席人數、被開除名單以及候補升任中央委員等消息分析，中共總書記習近平在軍中人事任用明顯「政工代替軍功」，同時「用人而不信」，已無人可用。

結束為期4天的閉門會議後，中共20屆四中全會23日下午公布會議公報，其中通過「十五五」（2026到2030年）規劃建議稿，並對中共高官群體中央委員會進行了史無前例的大規模整肅，共開除14名中央委員及候補委員黨籍，並將11名候補委員遞補為中央委員。兩項人數都創下中共全會紀錄，出席人數也驟減，共有中央委員168人和候補中央委員147人出席，約18%的委員和14%的候補委員缺席。

英國廣播公司（BBC）中文網引述專家指出，中共中央委員會成員人數逐年縮減，凸顯習近平反腐運動的廣泛而深遠。

紐約州立大學阿爾巴尼分校政治學教授陳澄分析，「空缺席位暗示在多輪反腐整肅後，要尋找足夠值得信賴且具備資格的高層官員已非易事，腐敗問題似乎層出不窮」。

前中央軍事委員會副主席何衛東在會中被確認開除黨籍，由軍委委員張升民替代。67歲的張升民是中共19屆和20屆中共中紀委副書記、中央軍委紀委書記、火箭軍上將，外界稱他「現任軍中紀律沙皇」。

對此，美國紐約城市大學政治學教授夏明指出，這凸顯習近平「反腐有功，政工代替軍功」，將反腐作為自己的主要功績，用政治工作的成績代替了軍事成就。

報導還提到，此前外界預測，國防部長董軍有可能進入軍委，但這次沒有明確訊號。

夏明認為，這反應內部分歧還很大，習近平用人而不信，「已經無人可用，而張升民也是廉頗老矣」。

此外，軍委委員苗華以及大量軍隊中央委員的職位尚未被填補，陳澄指出，目前沒有明確跡象顯示填補這些軍隊將領空缺的人選，「這也成為一項隱憂」。

這位專家認為，「近年來中國軍隊在現代化與升級方面取得重大進展，但要打造習近平所構想的一流軍隊，終究需要一流的軍官。眼下，習近平似乎仍在掙扎於決定由誰來領導軍隊，誰才是值得信賴的人選」。

中共中央委員 習近平 反腐

延伸閱讀

賴政府積極接觸MAGA陣營力求川普關注 路透：白宮支持

證實推薦李乾龍 王金平撇世代不交替：鄭麗文一定重用年輕人

添談判籌碼？白宮宣布30日川習會 美方隨即擬啟動對中301調查

川習會聚焦美國內政？ 川普：優先討論芬太尼

相關新聞

時代雜誌：中國侵台有3種策略 隔離、封鎖優先

時代雜誌(Time)23日在「戰爭陰影下的台灣」報導中，分析中國攻擊台灣可能採取的三種策略，包括隔離、封鎖、全面入侵，三...

四中全會敏感期…湖北十堰驚傳汽車衝撞小學生 消息封鎖

中共召開四中全會高度維穩之際，湖北省十堰市重慶路小學22日傍晚發生疑似蓄意衝撞事件，一輛轎車高速衝向正在學校出口等紅綠燈...

習近平主持黨外人士座談 強調「十五五」推動科技自立自強

中共四中全會昨閉幕，會議公報揭露有關「十五五（2026年到2030年）」規畫的建議內容之重點摘要，預計近日發布建議全文。...

大陸舉辦台灣光復大會前 涉台學者：台灣光復戳穿「台灣地位未定論」

明天（10/25）就是台灣光復節，今年亦逢台灣光復80周年，大陸涉台學者王英津撰文表示，台灣光復是中華民族從近代以來的危...

大陸外交部宣布 習近平30日將赴南韓出席APEC會議並國事訪問

在中共二十屆四中全會閉幕後，大陸官方宣布，大陸國家主席習近平將會於10月30日至11月1日赴南韓慶州出席亞太經合會第三十...

新竹縣長楊文科將率團訪問大陸 參加蘇州台協相關活動

我方縣市長赴陸交流又有新動向，應蘇州市台協邀請，新竹縣長楊文科預計將於26日赴大陸，前往江蘇省進行考察參訪。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。