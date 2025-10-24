專家看中共四中：習近平用人而不信 已無人可用

中共20屆四中全會昨天閉幕，專家根據出席人數、被開除名單以及候補升任中央委員等消息分析，中共總書記習近平在軍中人事任用明顯「政工代替軍功」，同時「用人而不信」，已無人可用。

結束為期4天的閉門會議後，中共20屆四中全會23日下午公布會議公報，其中通過「十五五」（2026到2030年）規劃建議稿，並對中共高官群體中央委員會進行了史無前例的大規模整肅，共開除14名中央委員及候補委員黨籍，並將11名候補委員遞補為中央委員。兩項人數都創下中共全會紀錄，出席人數也驟減，共有中央委員168人和候補中央委員147人出席，約18%的委員和14%的候補委員缺席。

英國廣播公司（BBC）中文網引述專家指出，中共中央委員會成員人數逐年縮減，凸顯習近平反腐運動的廣泛而深遠。

紐約州立大學阿爾巴尼分校政治學教授陳澄分析，「空缺席位暗示在多輪反腐整肅後，要尋找足夠值得信賴且具備資格的高層官員已非易事，腐敗問題似乎層出不窮」。

前中央軍事委員會副主席何衛東在會中被確認開除黨籍，由軍委委員張升民替代。67歲的張升民是中共19屆和20屆中共中紀委副書記、中央軍委紀委書記、火箭軍上將，外界稱他「現任軍中紀律沙皇」。

對此，美國紐約城市大學政治學教授夏明指出，這凸顯習近平「反腐有功，政工代替軍功」，將反腐作為自己的主要功績，用政治工作的成績代替了軍事成就。

報導還提到，此前外界預測，國防部長董軍有可能進入軍委，但這次沒有明確訊號。

夏明認為，這反應內部分歧還很大，習近平用人而不信，「已經無人可用，而張升民也是廉頗老矣」。

此外，軍委委員苗華以及大量軍隊中央委員的職位尚未被填補，陳澄指出，目前沒有明確跡象顯示填補這些軍隊將領空缺的人選，「這也成為一項隱憂」。

這位專家認為，「近年來中國軍隊在現代化與升級方面取得重大進展，但要打造習近平所構想的一流軍隊，終究需要一流的軍官。眼下，習近平似乎仍在掙扎於決定由誰來領導軍隊，誰才是值得信賴的人選」。