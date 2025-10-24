習近平主持黨外人士座談 強調「十五五」推動科技自立自強

中共四中全會昨閉幕，會議公報揭露有關「十五五（2026年到2030年）」規畫的建議內容之重點摘要，預計近日發布建議全文。值此之際，中共中央24日上午召開記者會解讀全會精神，大陸官媒新華社也公開早前中共總書記習近平，就制定「十五五」規畫的建議主持黨外人士座談會時的講話，他表示當前不確定難預料因素增多，要牢牢把握戰略主動，並提到「高水平科技自立自強，是高質量發展的戰略支撐。」

據新華社，中共中央在今年8月27日，在中南海召開黨外人士座談會，就中共中央「關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規畫（十五五規劃）的建議」聽取各民主黨派中央、大陸全國工商聯負責人和無黨派人士代表的意見建議。

習近平在該場座談會上說，「十五五」時期是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期。他提到，要聚焦影響和制約高質量發展的重點領域和關鍵環節，鞏固拓展優勢、破除瓶頸制約、補強短板弱項。要統籌謀劃「五位一體」總體布局，和「四個全面」戰略布局的各項任務，形成發展合力、增強綜合效應。

習近平指出，當前大陸發展處於戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期。要密切跟蹤、精準研判國際形勢，積極識變應變求變，牢牢把握戰略主動。無論外部環境怎麼變化，都要集中力量辦好自己的事。要完整準確全面貫徹新發展理念，做強國內大循環、暢通國內國際雙循環，妥善防範化解風險，不斷提高發展質量和韌性。

習近平強調，高水準科技自立自強是高質量發展的戰略支撐。要發揮新型舉國體制優勢，瞄準世界科技前沿，統籌推進教育科技人才一體發展，在加強基礎研究、提高自主創新特別是原始創新能力上持續用力，在突破關鍵核心技術上努力攻關。要因地制宜發展新質生產力，堅持全面推進傳統產業轉型升級、積極發展新興產業、超前布局未來產業並舉，加快建設現代化產業體系。

習近平還指出，「中國式現代化」是全體人民共同富裕的社會主義現代化，要保障和改善民生、優化區域經濟布局、推進鄉村全面振興，採取更多可感可及的具體措施，滿足人民在就業、教育、社保、住房、醫療、養老、托幼等方面的需求。

據報導，座談會上，有大陸民革中央主席鄭建邦、民盟中央主席丁仲禮、民建中央主席郝明金、民進中央主席蔡達峰、農工黨中央主席何維、致公黨中央主席蔣作君、九三學社中央主席武維華、台盟中央主席蘇輝、全國工商聯主席高雲龍、無黨派人士代表郭雷先後發言。

中共四中全會23日日閉幕，審議通過「十五五」規畫的建議，預計近日發布全文，中共中央24日上午也召開記者會解讀四中全會精神。中共中央財辦副主任韓文秀說，建議明確「十五五」時期經濟社會發展主要目標，主要包括七個方面：一是高質量發展取得顯著成效；二是科技自立自強水平大幅提高；三是進一步全面深化改革取得新突破；四是社會文明程度明顯提升；五是人民生活品質不斷提高；六是美麗中國建設取得新的重大進展，七是國家安全屏障更加鞏固。