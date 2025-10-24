中共官方：「十五五規劃建議」由習近平親自擔任起草組長、全程指導

中共中央24日上午舉行新聞發布會，介紹和解讀中共二十屆四中全會精神，官方強調，全會最重要的成果是審議通過「中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議」。「建議」由「習近平總書記親自擔任文件起草組組長，親自擘畫、全程指導、把脈定向，發揮了決定性作用」。

這場發布會將舉辦的消息披露在《人民日報》頭版，現場則由中共中宣部副部長、大陸國新辦主任莫高義主持，多位部長級官員出席，包含中共中央政策研究室主任江金權、中央財辦分管日常工作的副主任兼中央農辦主任韓文秀、發改委主任鄭柵潔、科技部部長陰和俊、商務部部長王文濤、衛健委主任雷海潮。

中央政策研究室主任江金權說，中共二十屆四中全會最重要的成果，是審議通過了「中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議」。「建議」的起草是在黨中央領導下進行的。「習近平總書記親自擔任文件起草組組長，親自擘畫、全程指導、把脈定向，發揮了決定性作用」。

他介紹，「建議」共15個部分、61條，分為三大板塊。第一板塊是總論，主要闡述「十四五」時期大陸發展取得的重大成就、抓好「十五五」時期經濟社會發展的重大意義和總體要求。第二板塊為分論，分領域部署「十五五」時期的戰略任務和重大舉措。第三板塊主要部署堅持和加強中共黨中央集中統一領導、推進社會主義民主法治建設等任務。

他表示，中共二十大確定到2035年基本實現社會主義現代化，「十五五」時期是夯實基礎、全面發力的關鍵時期。制定「十五五」規劃建議，系統謀劃「十五五」時期經濟社會發展，是實現二十大描繪的宏偉藍圖、分階段有步驟推進中國式現代化的需要，是有效應對複雜嚴峻的外部環境新變化、在激烈國際競爭中贏得戰略主動的需要，是適應大陸發展階段性要求的需要，意義重大。

江金權還稱，「外國很多政黨都羨慕我們能夠制定長期規劃」。