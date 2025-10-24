諾貝爾物理學獎得主楊振寧告別式 今日上午於北京舉行

諾貝爾物理學獎得主、中研院院士楊振寧10月18日逝世，享嵩壽103歲，其告別式24日在北京舉行。先前港媒分析，預料會有中共中央領導人送行或致送花圈。

楊振寧是首位華人諾貝爾獎得主之一，逝世前也是大陸中國科學院院士，北京清華大學教授、北京清華大學高等研究院名譽院長。

據北京日報消息，楊振寧因病於2025年10月18日在北京逝世，享年103歲。為沉痛悼念深切緬懷楊振寧先生，2025年10月24日（星期五）上午9時，在北京八寶山殯儀館大禮堂舉行遺體告別儀式。

另據香港商報，香港中文大學22日公布，23日起至下周四，於大學圖書館內大學校史館設置弔唁室，讓市民前往簽署弔唁冊及留言，表達對楊教授畢生成就的敬仰與懷念。校方將為弔唁人士提供穿梭巴士服務。

此外，10月18日至24日期間，北京清華大學高等研究院在科學館一樓設立了楊振寧緬懷室，接受各界人士弔唁。