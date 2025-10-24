快訊

獨／三商壽招親結果揭曉 玉山金每股出價8.2元勝出

豪雨狂炸「三貂嶺-大華」邊坡滑動 平溪線暫停營運 台鐵持續監測

台中西區知名法式餐廳驚傳食物中毒 10人餐後上吐下瀉急送醫

諾貝爾物理學獎得主楊振寧告別式 今日上午於北京舉行

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
楊振寧告別式24日上午舉行，圖為北京清華大學設立楊振寧緬懷室。（圖／取自中新網）
楊振寧告別式24日上午舉行，圖為北京清華大學設立楊振寧緬懷室。（圖／取自中新網）

諾貝爾物理學獎得主、中研院院士楊振寧10月18日逝世，享嵩壽103歲，其告別式24日在北京舉行。先前港媒分析，預料會有中共中央領導人送行或致送花圈。

楊振寧是首位華人諾貝爾獎得主之一，逝世前也是大陸中國科學院院士，北京清華大學教授、北京清華大學高等研究院名譽院長。

據北京日報消息，楊振寧因病於2025年10月18日在北京逝世，享年103歲。為沉痛悼念深切緬懷楊振寧先生，2025年10月24日（星期五）上午9時，在北京八寶山殯儀館大禮堂舉行遺體告別儀式。

另據香港商報，香港中文大學22日公布，23日起至下周四，於大學圖書館內大學校史館設置弔唁室，讓市民前往簽署弔唁冊及留言，表達對楊教授畢生成就的敬仰與懷念。校方將為弔唁人士提供穿梭巴士服務。

此外，10月18日至24日期間，北京清華大學高等研究院在科學館一樓設立了楊振寧緬懷室，接受各界人士弔唁。

北京 楊振寧 清華大學 告別式

延伸閱讀

管中閔曬楊振寧同框李政道老照片 「如今應不再有人世間恩怨」

預計規模盛大…諾貝爾獎得主楊振寧告別式 傳24日北京八寶山舉行

清華設楊振寧緬懷室 學者、學生、稚子弔唁排起長隊

網傳：楊振寧18億現金全給子女 翁帆只得「歸根居」？

相關新聞

諾貝爾物理學獎得主楊振寧告別式 今日上午於北京舉行

諾貝爾物理學獎得主、中研院院士楊振寧10月18日逝世，享嵩壽103歲，其告別式24日在北京舉行。先前港媒分析，預料會有中...

大陸舉辦台灣光復大會前 涉台學者：台灣光復戳穿「台灣地位未定論」

明天（10/25）就是台灣光復節，今年亦逢台灣光復80周年，大陸涉台學者王英津撰文表示，台灣光復是中華民族從近代以來的危...

中共四中公報：推動兩岸和平、推進統一

中共四中全會昨閉幕，審議通過關於「十五五（二○二六年到二○三○年）」規畫的建議，並發布會議公報，在涉台內容提及「推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業」，列出十五五時期經濟社會發展的主要目標，和決定增補張升民為中共中央軍委副主席等。

新聞眼／挺習、戰國際…四中5千字公報 意在言外多

中共廿屆四中全會一如預期，開得溫和而有節奏感，主要議程是為未來五年中國政經發展搭起大框架，而會後發表約五千字會議公報，則是大框架精簡版。以數字來總結這次會議的重點，特別要讀的是一個定位、六項原則、兩大目標。

四中全會閉幕通過「十五五規劃」 喊科技自強、擴大內需

中共20屆四中全會昨（23）日閉幕，審議通過關於「十五五（2026-2030年）」規劃的建議，列出「十五五」時期經濟社會...

「十五五規畫」通過…路透：台灣嚴防中共經濟控制金門

路透廿三日從台北發稿引述知情官員報導，中共第廿屆四中全會審議「十五五規畫」，即二○二六年至二○三○年的經濟社會發展藍圖，台灣正謹慎關注中方是否可能在其中試圖對金門群島施加經濟控制。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。