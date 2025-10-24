大陸舉辦台灣光復大會前 涉台學者：台灣光復戳穿「台灣地位未定論」

明天（10/25）就是台灣光復節，今年亦逢台灣光復80周年，大陸涉台學者王英津撰文表示，台灣光復是中華民族從近代以來的危亡中重新崛起的關鍵標誌。於中華民族而言，台灣光復是駁斥台獨分裂謬論的歷史鐵證。於國際社會而言，台灣光復戳穿了某些國家炮製的所謂「台灣地位未定論」。

今年我方政府並未有紀念台灣光復80周年大會，陸方則將於25日舉辦大會，在大會前夕，中共官媒人民日報24日於10版刊出全版的台灣光復系列報導，其中有包含中華民國國旗的中國戰區台灣省受降儀式照片，還有中國人民大學兩岸關係研究中心主任王英津署名的文章「台灣光復的歷史定位與世界意義」。

王英津指出，對中國而言，台灣光復絕非簡單的收復被占領土，更是中華民族從近代以來的危亡中重新崛起的關鍵標誌。台灣光復洗刷了中華民族自近代以來所蒙受的奇恥大辱。台灣光復不僅是對《馬關條約》之恥的徹底洗雪，更是民族尊嚴的重塑。他強調，台灣光復使中國東南海疆防線重歸完整，領土主權恢復歷史原貌。台灣光復凝聚了中華民族共同體意識。在長達50年的日據時期，兩岸同胞雖隔海相望，卻始終心手相牽。抗戰時期，5萬多名台灣愛國志士回大陸與大陸同胞並肩作戰。

他表示，對國際而言，台灣光復是世界反法西斯戰爭勝利的重要成果，更是戰後國際秩序的重要組成部分。台灣光復彰顯了世界反法西斯統一戰線的勝利。同盟國支持台灣歸還中國，既是對中國抗戰貢獻的認可，也體現了反法西斯陣營的共同意志。

他強調，台灣光復是戰後國際秩序的重要組成部分。《開羅宣言》、《波茨坦公告》等具有國際法效力的文件，是戰後國際秩序的重要法律基石。戰後構建的聯合國體系，將「主權平等」、「不干涉內政」等確立為基本原則，而台灣光復正是這些原則的具體體現。台灣光復實現了對「殖民統治非法性」的國際確認。《開羅宣言》、《波茨坦公告》、《日本投降書》構成「三位一體的完整法理鏈條」，以國際法文件明確了戰敗國歸還所侵佔領土的原則。

王英津提及，在當前世界百年變局加速演進與台海形勢複雜嚴峻的大背景下，紀念台灣光復80周年，一方面能喚起兩岸共同記憶，另一方面能正本清源，認清美台勾連鼓吹所謂「台灣地位未定論」的錯誤邏輯。

他表示，於中華民族而言，台灣光復是駁斥「台獨分裂謬論」的歷史鐵證。民進黨當局篡改歷史教科書、美化日本殖民統治、推行「去中國化」，是對光復歷史的背叛。於國際社會而言，台灣光復戳穿了某些國家炮製的所謂「台灣地位未定論」。1945年台灣回歸中國是不容挑戰的歷史事實。任何企圖挑戰這一事實的言行，「都是對二戰勝利成果的褻瀆，對戰後國際秩序的破壞」。

公開資料顯示，大陸官方將於25日上午在北京人民大會堂舉辦紀念台灣光復80周年大會，屆時將由中共高層出面發表涉台談話。十年前發表談話的，是時任中共政治局常委兼政協主席俞正聲。