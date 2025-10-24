聽新聞
「十五五規畫」通過…路透：台灣嚴防中共經濟控制金門

聯合報／ 編譯周辰陽、記者陳政錄／綜合報導
金門靠近大陸，許多居民與中國有聯繫。圖為台灣一艘海巡艦18日在金門大膽島附近巡邏，遠處可見中國大陸廈門市。 （路透）
金門靠近大陸，許多居民與中國有聯繫。圖為台灣一艘海巡艦18日在金門大膽島附近巡邏，遠處可見中國大陸廈門市。 （路透）

路透廿三日從台北發稿引述知情官員報導，中共廿屆四中全會審議「十五五規畫」，即二○二六年至二○三○年的經濟社會發展藍圖，台灣正謹慎關注中方是否可能在其中試圖對金門群島施加經濟控制。

二名知情官員透露，台灣正特別關注「十五五規畫」是否提及與金門深化經濟整合內容。對台北來說，金門靠近中國大陸，尤其許多居民與中國有緊密的家庭和商業聯繫，又距廈門市僅短暫船程，往來工作或購物都很方便，也定期從中國取得水源。

陸委會表示，金門的管轄權和主權屬於中華民國不容打折扣。國民黨籍金門立委陳玉珍表示，中國確實希望與金門有更緊密的經濟整合，但主權不容妥協。她說：「金門是中華民國領土，這一點無可置疑。」

台灣官員指出，台灣高度關注中國正在建設、未經台北批准的金廈大橋，及預定二○二六年啟用、距離金門僅約三公里的廈門翔安國際機場。台北方面擔心，更大的整合可能侵蝕台灣主權。官員表示：「如果他們試圖推進這座橋，這將牽涉到我們的國家安全。」他警告，若共軍入侵金門，「我們可能成為下一個克里米亞」。

