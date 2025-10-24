聽新聞
十五五通過…學者：中共拚AI國際標準 影響台灣科技業
中共廿屆四中全會昨天閉幕通過「十五五規畫」，我學者認為，相較「十四五」，大陸「十五五」推動ＡＩ、碳市場與數據治理標準，有意在國際形成「中國規範體系」，以制度設計作新一輪國家競爭核心，主動參與全球規則制定，未來可能改變台灣科技產業的制度環境與合作版圖。
財團法人國策研究院文教基金會昨天邀學者舉辦「中共廿屆四中全會與十五五規畫」座談會，中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊指出「十五五」不僅是經濟社會發展的延續藍圖，更是一場制度性與結構性轉型工程，其核心目標在於透過科技創新，綠色低碳與制度改革，重塑中國的經濟韌性與治理體系，以自主研發突破「卡脖子」技術，推動科研成果轉化與產業鏈安全。
綜觀而言，「十五五」對台灣有三層外溢效果：其一，若中國大陸成功建立內需長效機制與制度型開放，區域市場吸附力將提升，影響台灣的出口導向經濟；其二，「紅色供應鏈」擴張，可能壓縮台灣中階製造與綠色產業空間；其三，大陸推動ＡＩ，碳市場與數據治理標準，有意在國際形成「中國規範體系」，可能改變台灣科技產業的制度環境與合作版圖。
