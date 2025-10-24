新聞眼／挺習、戰國際…四中5千字公報 意在言外多

中共廿屆四中全會一如預期，開得溫和而有節奏感，主要議程是為未來五年中國政經發展搭起大框架，而會後發表約五千字會議公報，則是大框架精簡版。以數字來總結這次會議的重點，特別要讀的是一個定位、六項原則、兩大目標。

中共廿屆四中全會的主要任務，首先要為未來五年定位，這個定位最簡短的說法，稱未來五年是「基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期，在基本實現社會主義現代化進程中具有承前啟後的重要地位」。

有了明確定位，接著要明確未來五年發展核心原則，這就是會前曾介紹過的「六個堅持」，堅持中共黨的全面領導、堅持人民至上、堅持高質量發展、堅持全面深化改革、堅持有效市場和有為政府相結合、堅持統籌發展和安全。

定位和核心原則確立後，這就再浮出兩大目標，一是五年目標，即「高質量發展取得顯著成效，科技自立自強水平大幅提高，進一步全面深化改革取得新突破，社會文明程度明顯提升，人民生活品質不斷提高，國家安全屏障更加鞏固」；二是中遠期目標，即到二○三五年，「實現我國經濟實力、科技實力、國防實力、綜合國力和國際影響力大幅躍升，人均國內生產總值達到中等發達國家，基本實現社會主義現代化」。

五千字公報還可讀出些意在言外的要點，看這一段，「全黨要深刻領悟『兩個確立』的決定性意義，增強『四個意識』、堅定『四個自信』、做到『兩個維護』」。這只需一句話說透，即全部關於習近平作為中共黨的核心權力地位，今次在中共中全會中與未來五年的大定位放到一起，什麼意思不用囉嗦。

再一個眾所關心的是如何判定國際大勢，這也有幾句意在言外的話，老話是「保持戰略定力，積極識變應變求變，敢於鬥爭、善於鬥爭」；新說法是「以歷史主動精神克難關、戰風險、迎挑戰」。歷史主動之說，那才可圈可點。