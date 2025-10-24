中共四中公報：推動兩岸和平、推進統一

中共四中全會昨閉幕，審議通過關於「十五五（二○二六年到二○三○年）」規畫的建議，並發布會議公報，在涉台內容提及「推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業」，列出十五五時期經濟社會發展的主要目標，和決定增補張升民為中共中央軍委副主席等。

為期四天的中共第廿屆中央委員會第四次全體會議（四中全會）昨閉幕，出席的中共中央委員一六八人，候補中央委員一四七人，中共總書記習近平作重要講話。

十五五規畫審議通過

據公報，全會提出「十五五」時期經濟社會發展的主要目標，包括高品質發展取得顯著成效，科技自立自強水準大幅提高，進一步全面深化改革取得新突破，加強原始創新和關鍵核心技術攻關，堅持擴大內需，提振消費、擴大有效投資，推動房地產高品質發展等。

在涉台和港澳方面，全會表示，促進香港、澳門長期繁榮穩定，推動兩岸關係和平發展、推動祖國統一，推動建構人類命運共同體。

上述涉台內容，和五年前通過「十四五」規畫的建議的十九屆五中全會的「推進兩岸關係和平發展和祖國統一」相似，但較十九屆四中全會減少。

張升民接軍委副主席

本屆四中全會亦決定，增補「二炮」出身的火箭軍上將張升民為中共中央軍事委員會副主席，增補于會文等十一人為中共中央委員。張升民為中央軍委副主席，使中共中央軍委目前為「一正二副」，主席為習近平，另一副主席張又俠留任，三人籍貫均為陝西。目前張升民並非中共中央政治局委員，另，現任大陸國防部長董軍仍未進入軍委委員名單。

中共四中全會決定張升民為中央軍委副主席。 （新華社）

增補中央委員無軍系

值得注意是，四中前曾任中共中央政治局委員、軍委副主席的何衛東和苗華等九位上將被開除黨籍、軍籍，使本屆四中全會成近年人事變動程度最高一次，但在增補中央委員中，不只未見軍方身影，更有軍方四人被「跳過」，是否代表解放軍整肅仍待續，備受關注。

據公報，增補為廿屆中共中央委員有十一人，但根據排序，有火箭軍副司令員王立岩、聯勤保障部隊司令員王抗平、教育部副部長王嘉毅、軍委辦公廳副主任方永祥、西安市委書記方紅衛、雲南省政協黨組副書記石玉鋼、北部戰區陸軍司令員石正露共有七人被跳過。其中王立岩、王抗平、方永祥、石正露四人來自軍方，方永祥已消失數月，曾於三月傳出被免職後遭調查。去年三中全會時，也有中將軍階的丁興農被跳過。

綜上，當初廿大當選的二○五名中央委員中，出事率已超過一成，而軍方四十四名中央委員中，更已有十一人落馬，比率達四分之一。