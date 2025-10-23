中共何時「二次光復」台灣？學者王耀宗：這時間點較可能

今年是台灣光復80周年，近來大陸內部也出現所謂「第二次」光復台灣的聲音。但相較於外界普遍預期中共可能在2027年武力犯台，香港政治學者王耀宗認為，2035年前後才是最可能的時間點，因為預估屆時中共的軍事力量將足以與美國抗衡。

不過王耀宗也指出，對中共而言，不打仗才是最上計，因此以統戰手法最終控制台灣最佳，中共也一定會採取這種手段。面對中共步步進逼，他建議台灣應持續提高軍費，以實力作為支撐，並廣泛團結其他民主國家。同時應讓台灣年輕人更多地認識中國國情，尤其是熟知中共黨史。

王耀宗曾任香港嶺南大學政治系（現為政府與國際事務學系）教授、系主任及協理副校長（學術事務）等職位。今年年6月他在台灣出版《華年心緒從頭理——回憶從英殖到中國特區六十年的香港》一書。

23日，王耀宗應邀在清華大學人文社會學院舉行的課程演講中表示，2020年6月30日中共人大常委會通過香港國安法後，就宣告香港「一國兩制」試驗「到此為止」，香港從此走入「一國一制」的第一階段。

所謂香港已進入「一國一制」，王耀宗指出，主要有幾個指標：強調「愛國者治港」，消滅政治上的反對派，並將之完全排除在外；公民社會的消失；在所有教育階段強化國安法教育，並加強對大學的控制；言論自由的自我審查；跨國鎮壓流亡海外民運人士。

王耀宗說，對於香港的未來，他傾向悲觀。他認為，澳門如今已經完全「北京化」，香港將來也會如此。目前香港已經進入「一國一制」的第一階段，幾年後會再進入「一國一制」第二階段。

對於台灣的未來，王耀宗不諱言，「很替台灣擔心」。他指出，台灣民眾可或許沒什麼感覺，事實上國際社會普遍將台灣視為「 flashpoint」（指將台灣視為一個可能引發重大衝突、戰爭或危機的地緣政治熱點）。

王耀宗表示，當前全球「國族主義」興起，很有第一次世界大戰前的氛圍，因此爆發戰爭的機率很高，而台灣就被認為是最有可能爆發戰爭的地區之一。

但相較外界普遍預期中共可能在2027年武力犯台，王耀宗認為2035年的可能性才最高。本月初在政大國關中心一場台海安全局勢論壇中，國防安全研究院委任助理研究員亓樂義同樣指出，共軍犯台高風險期應落在2035年。

亓樂義表示，2035年是中共總書記習近平提出的國防和軍隊現代化新「三步走」戰略第二步。共軍去年成立「信息支援部隊」、撤銷戰略支援部隊，是為應對現代戰爭訊息整合工作，這是聯合作戰基本要件，預計10年後，也就是2035年將邁入相對成熟期。

因此，2035年會是共軍對台用兵的高風險期。亓樂義並認為，倘若共軍犯台，先期作戰將會實施非對稱、非接觸、非線性的「三非作戰」，訴求以最小代價塊速解決迫台協商。

王耀宗也指出，對中共而言，不打仗才是最上計，例如用統戰手法慢慢摧毀台灣的民主制度、最終控制台灣。事實上，1980年代初中英開始談判關於香港前途問題時，中共就已經積極在香港開展統戰工作。

王耀宗表示，統戰其實就是抓住人性的弱點：名、財、色。名就是給予人大代表、政協委員、名譽教授等榮譽；財就是給經濟利益，例如給予在中國大陸的經濟專利權；色，就是女色或男色。中共統戰成功與否，歸根到底，就看這三樣。