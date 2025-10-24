陸「十五五規劃」已經塵埃落定 學者解讀三項顯著變化

攸關大陸下一輪五年計劃──「十五五」規劃已經塵埃落定， 中共20屆四中全會昨（23）日審議通過規劃建議（即討論稿）。學者認為，「十五五」規劃相較「十四五」有三項「顯著變化」，從戰略藍圖轉向制度落地，從經濟成長轉向治理韌性，從外部應對轉向制度競爭等。

財團法人國策研究院文教基金會昨日舉辦「中共20屆四中全會與十五五規劃」座談會，中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊發表研究指出，「十五五」不僅是經濟社會發展的延續藍圖，更是一場制度性與結構性轉型工程，其核心目標在於透過科技創新，綠色低碳與制度改革，重塑中國的經濟韌性與治理體系。

劉孟俊指出，「十五五」的核心戰略主軸是發展「新質生產力」，這概念標誌著大陸經濟發展邏輯的重大轉型：內涵包括四項支柱──科技自主，數位智能，綠色低碳與制度創新。

綜觀而言，「十五五」相較「十四五」有三項顯著變化：第一，從戰略藍圖轉向制度落地，政策焦點不再停留於願景設計，而強調執行力與體制建構；第二，從經濟成長轉向治理韌性，強調風險控制，能源安全與制度穩定性；第三，從外部應對轉向制度競爭，主動參與全球規則制定，意圖以制度輸出取代單純市場競爭。

對台灣而言，「十五五」將帶來三層外溢效果：一，若中國大陸成功建立內需長效機制與制度型開放，區域市場的吸附力將提升，影響台灣的出口導向型經濟；二，「紅色供應鏈」的擴張，可能壓縮台灣中階製造與綠色產業空間；三，大陸推動AI，碳市場與數據治理標準，有意在國際形成「中國規範體系」，可能改變台灣科技產業的制度環境與合作版圖。