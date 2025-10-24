聽新聞
涉助美對陸船業301調查...陸制裁韓船廠 韓盼解除

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
韓華是南韓十大財團之一，主要業務是造船與軍工。路透
大陸商務部日前以協助、支持美國對大陸進行海事、物流及造船業三○一調查為由，制裁韓國三大造船廠之一的韓華海洋株式會社旗下五家美國子公司。南韓首席貿易談判代表呂翰九，廿二日與大陸商務部國際貿易談判代表李成鋼視訊會議時，敦促陸方盡早解除上述制裁。

韓聯社報導，南韓產業通商部表示，呂翰九廿二日上午以視訊連線方式與李成鋼舉行會議，雙方就中方近期制裁韓華海洋子公司，並加大稀土類出口管制等事宜交換意見。

呂翰九在會上對中方制裁韓華海洋子公司表示關切，並強調願同中方保持溝通，積極協商，爭取相關制裁早日解除。呂翰九還傳達了南韓產業界對中方加強出口管制的關切，並建議通過現有溝通管道，就穩定供應鏈方案緊密協商。

南韓產業通商部指出，中韓雙方同意在亞太經合會高峰會期間舉行貿易部長會議，繼續就包括上述在內的雙方共同關心的問題進行討論。

截至廿三日下午，大陸商務部仍未發布李成鋼、呂翰九會議相關消息。

南韓 中方 大陸商務部 對中 貿易談判 供應鏈 稀土

