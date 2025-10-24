聽新聞
彭博：賴政府拉攏MAGA與美保守派 反映自身焦慮

聯合報／ 編譯盧思綸、記者陳熙文／綜合報導
賴清德總統。記者余承翰／攝影
賴清德總統。記者余承翰／攝影

美國總統川普日前表示，下周他與大陸國家主席習近平會談時會討論到台灣議題。彭博廿三日報導，消息人士透露，台灣賴清德政府近來積極拉攏「讓美國再次偉大」（ＭＡＧＡ）陣營媒體與保守派領袖，試圖博取川普關注台灣議題，反映台北對於美中會談可能損及台灣利益的憂慮漸增。

報導指，近幾個月來，賴清德總統與蕭美琴副總統均登上美國保守派主持的Podcast節目，向川普陣營傳達台灣立場，由台灣駐美代表俞大㵢主導相關行動，俞大㵢也現身川普前幕僚班農的節目「戰情室」表示，「我們正在外交戰壕中全力奮戰」。

消息人士表示，這項策略目的是希望讓台灣議題成為川普的優先考量。由於賴清德受到外交限制，無法與川普一對一會面，賴清德政府仍展開接觸行動，這令部分台北官員感到意外。其中一名消息人士指出，這點反映賴清德的急迫性。

彭博經濟研究員法拉爾說：「賴清德在美國保守派媒體展開全面宣傳攻勢，反映出台北對川普意向的不安日益升高。」他指出，即使台積電加碼投資美國一千億美元，也未能明顯提升台灣在華府的地位。

彭博指出，美國雖仍是台灣最重要的軍事支援來源，但近來跡象顯示，川普對台灣的支持可能有所動搖。

另據前白宮國安會台灣事務主任朴雄撰文表示，預期習近平會希望在談判中要求美國減少對台支持。不過，他認為美國對台政策有任何變動都是巨大的錯誤，恐造成區域的動盪，美國的目標應是恢復美國聯邦眾院前議長裴洛西二○二二年訪台前的台海情況。

朴雄和華府智庫「外交關係協會」研究員薩克斯在「外交事務」上以「台灣是非賣品」為題撰文，並於廿二日刊出。

文章認為，美中聚焦在緩解兩國祭出的出口管制和關稅威脅，不過雙方也可能考慮更進一步重置美中關係，不只是穩定經貿關係，同時可能重新評估地緣政治燃點，尤其是台灣。

文章指出，習近平有可能在美中談判中要求美國減少對台灣的支持，包括降低支持台灣參加國際組織、限制對台軍售，甚至可能要求川普改變美國對台政策，公開表示反對台灣獨立；文章舉例說，中國有可能以貿易和投資作為交換，承諾提供美國企業更多市場通路，以及採購更多美國產品來讓川普點頭。

