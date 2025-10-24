川普：有信心將與習達成「一切」協議 包括黃豆、稀土

美國總統川普廿二日表示，他認為與中國大陸國家主席習近平預定（卅日）舉行的會晤中，將就「一切」問題達成協議。

川普在白宮說，他和習近平的潛在協議內容，可能涵蓋稀土、黃豆等項目；他預期，此次與習近平的會談，將解決中國稀土出口爭端，並獲得北京承諾恢復購買美國黃豆。

川普計畫前往馬來西亞吉隆坡參加廿六日開始的東協會議，並預計廿七日訪日本，廿九日前往南韓訪問兩天，但不會參加卅一日在南韓慶州舉行的亞太經合會領袖峰會。一般預料，川習會可能在卅日舉行，但美中雙方都尚未宣布。

川普說，他還將與習近平討論如何結束俄烏戰爭以及中國購買俄羅斯石油等問題，「我認為他（習近平）會非常樂於回應」。他相信習近平對俄羅斯總統普亭能產生重大影響。他說，「習近平是個非常強勢的領導人，統領一個非常大的國家，我認為他能產生很大影響力，而且我們當然會談到俄羅斯與烏克蘭；我認為我們甚至可能就核武達成協議」。

彭博新聞廿一日分析，川普貿易戰開打半年來，中國出口的韌性顯示，即使面對美國開徵百分之五十五關稅，中國產品依然不可或缺。

報導稱，現在每天大約有十億美元貨品從中國橫越太平洋來到美國，今年八月至九月間數量增加；過去半年，美中整體貿易額出現兩位數縮水，但某些產品比二○二四年同期增加，在美中貿易緊張氣氛下形成反差。

報導指出，目前可以看到的結果是，美國企業要進口哪些產品，關稅影響力似乎有限，由於中國在稀土、電子產品等產業稱霸，產品很難遭到取代，至少短期之內並不容易。

彭博經濟學家舒暢和曲天石在分析報告指出，中國在全球供應鏈具有強大優勢地位，短期內面對美國進口商握有議價能力。其他國家很難迅速取代中國而成為美國的供應商，「生產線調整需要時間」。