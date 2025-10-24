中美今第5輪經貿會談 何立峰赴大馬 貝森特盼談稀土

中美新一輪高層經貿會談明天起在馬來西亞吉隆坡舉行。大陸商務部昨天宣布，國務院副總理何立峰十月廿四至廿七日率團赴馬來西亞與美方舉行經貿磋商。美國財長貝森特表示，他很樂觀，並希望美中雙方能在本周末解決此事，讓兩國領導人能以更正面的氣氛下展開會談。

大陸商務部昨天下午以發言人名義發布答記者問，宣布中美將在馬來西亞舉行新一輪經貿磋商。發言人表示，中美雙方將按照今年以來兩國元首歷次通話重要共識，就中美經貿關係中的「重要問題」進行磋商。美國財長貝森特此前已透露，將於廿五至廿六日與大陸官員在馬來西亞會面。

美國貿易代表葛里爾廿二日表示，他與財長貝森特將先後前往馬來西亞與大陸官員舉行會談，討論北京的稀土出口管制措施，並確保美國總統川普和大陸國家主席習近平下周在南韓亞太經合會（APEC）峰會期間會晤。

貝森特指出，大陸針對稀土出口提出的許可制度「既不可行，也不可接受」，如果美中無法通過談判促使中方暫停相關計畫或獲得其他緩解措施，美國和西方盟友正考慮應對方案。

據路透報導，美國正在計畫一系列軟體驅動產品的出口控管，從筆記型電腦到飛機引擎等，意在反擊中國的稀土出口管制。貝森特表示，這是防範美中之間無法暫停或緩解中國稀土出口管制，所擬定的應變計畫。

貝森特說，他希望美中這個周末就能解決這個問題，讓美中領袖能夠在更正面的氣氛下見面；他說，美國總統川普非常尊敬中國國家主席習近平，兩人也經常聯繫，不該在川普第二任期的首次會面之中，浪費時間來解決某些問題；貝森特認為，美中領袖應該利用本次會面來推進更有建設性的對話，美中之間近日已成功降低情勢，他很樂觀，認為美中貿易代表之間會有豐盛的對話。

葛里爾對ＣＮＢＣ表示，中國的稀土措施違反幾個月前的承諾，但他表示，美中可在非敏感商品貿易方面找到新平衡。

葛里爾和貝森特都強調，他們不想與中國脫鉤，也不想讓局勢升級，但美國需要重新平衡與中國的貿易，因為幾十年來美國在中國市場的准入非常有限。

大陸外交部與商務部多次重申，中美雙方應在平等、尊重、互惠的基礎上協商解決有關問題，施壓、威脅和訛詐不是同中方打交道的正確方式。

中美此次會晤將是雙方的第五輪經貿會談，先前何立峰與貝森特曾分別在瑞士日內瓦、英國倫敦、瑞典斯德哥爾摩、西班牙馬德里進行經貿磋商。近期由於大陸宣布收緊稀土出口管制，美、中相互徵收港口費等因素，中美貿易爭端進一步升級。