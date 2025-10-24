四中全會閉幕通過「十五五規劃」 喊科技自強、擴大內需

中共20屆四中全會昨（23）日閉幕，審議通過關於「十五五（2026-2030年）」規劃的建議，列出「十五五」時期經濟社會發展的主要目標，包括高品質發展取得顯著成效，科技自立自強水準大幅提高，進一步全面深化改革取得新突破，加強原始創新和關鍵核心技術攻關。

台灣特別關注「十五五」規劃涉台表述。根據規劃建議，強調「推動兩岸關係和平發展、推進統一」。

十五五規劃建議重點

中共「十五五」規劃的建議是中共未來五年經濟社會發展的頂層設計文件，全文尚待公布，路透報導引述我知情官員表示，台灣關注「十五五」規劃是否提及「加深與金門的經濟整合」，倘若對岸將金門納入經濟發展計畫，將意味北京試圖建立「事實上的管轄權」。

陸委會昨日召開例行記者會，副主委兼發言人梁文傑回應，「金門的管轄權和主權屬於中華民國，這個是不容打折扣的。」

四中全會指出，「十五五」時期中國發展環境面臨深刻複雜變化，中國發展處於戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期。中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變，中國特色社會主義制度優勢、超大規模市場優勢、完整產業體系優勢、豐富人才資源優勢更加彰顯。

全會提出「十五五」時期經濟社會發展的主要目標：高質量發展取得顯著成效，科技自立自強水平大幅提高，進一步全面深化改革取得新突破，社會文明程度明顯提升，人民生活品質不斷提高，美麗中國建設取得新的重大進展，國家安全屏障更加鞏固。在此基礎上再奮鬥五年，到2035年實現中國經濟實力、科技實力、國防實力、綜合國力和國際影響力大幅躍升，人均國內生產總值達到中等發達國家水平，人民生活更加幸福美好，基本實現社會主義現代化。

全會提出，建設現代化產業體系，鞏固壯大實體經濟根基。加快高水平科技自立自強，引領發展新質生產力。建設強大國內市場，加快構建新發展格局。加快構建高水平社會主義市場經濟體制，增強高質量發展動力。擴大高水平對外開放，開創合作共贏新局面。加快農業農村現代化，紮實推進鄉村全面振興。優化區域經濟布局，促進區域協調發展。激發全民族文化創新創造活力，繁榮發展社會主義文化。加大保障和改善民生力度，紮實推進全體人民共同富裕。加快經濟社會發展全面綠色轉型，建設美麗中國。