四中全會閉幕通過「十五五規劃」 喊科技自強、擴大內需

經濟日報／ 記者陳政錄／綜合報導
中共「十五五」規劃建議，列出經濟社會發展的主要目標包括關鍵核心技術攻關。新華社
中共20屆四中全會昨（23）日閉幕，審議通過關於「十五五（2026-2030年）」規劃的建議，列出「十五五」時期經濟社會發展的主要目標，包括高品質發展取得顯著成效，科技自立自強水準大幅提高，進一步全面深化改革取得新突破，加強原始創新和關鍵核心技術攻關。

台灣特別關注「十五五」規劃涉台表述。根據規劃建議，強調「推動兩岸關係和平發展、推進統一」。

十五五規劃建議重點
中共「十五五」規劃的建議是中共未來五年經濟社會發展的頂層設計文件，全文尚待公布，路透報導引述我知情官員表示，台灣關注「十五五」規劃是否提及「加深與金門的經濟整合」，倘若對岸將金門納入經濟發展計畫，將意味北京試圖建立「事實上的管轄權」。

陸委會昨日召開例行記者會，副主委兼發言人梁文傑回應，「金門的管轄權和主權屬於中華民國，這個是不容打折扣的。」

四中全會指出，「十五五」時期中國發展環境面臨深刻複雜變化，中國發展處於戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期。中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變，中國特色社會主義制度優勢、超大規模市場優勢、完整產業體系優勢、豐富人才資源優勢更加彰顯。

全會提出「十五五」時期經濟社會發展的主要目標：高質量發展取得顯著成效，科技自立自強水平大幅提高，進一步全面深化改革取得新突破，社會文明程度明顯提升，人民生活品質不斷提高，美麗中國建設取得新的重大進展，國家安全屏障更加鞏固。在此基礎上再奮鬥五年，到2035年實現中國經濟實力、科技實力、國防實力、綜合國力和國際影響力大幅躍升，人均國內生產總值達到中等發達國家水平，人民生活更加幸福美好，基本實現社會主義現代化。

全會提出，建設現代化產業體系，鞏固壯大實體經濟根基。加快高水平科技自立自強，引領發展新質生產力。建設強大國內市場，加快構建新發展格局。加快構建高水平社會主義市場經濟體制，增強高質量發展動力。擴大高水平對外開放，開創合作共贏新局面。加快農業農村現代化，紮實推進鄉村全面振興。優化區域經濟布局，促進區域協調發展。激發全民族文化創新創造活力，繁榮發展社會主義文化。加大保障和改善民生力度，紮實推進全體人民共同富裕。加快經濟社會發展全面綠色轉型，建設美麗中國。

金門 中共

中共四中公報：推動兩岸和平、推進統一

中共四中全會昨閉幕，審議通過關於「十五五（二○二六年到二○三○年）」規畫的建議，並發布會議公報，在涉台內容提及「推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業」，列出十五五時期經濟社會發展的主要目標，和決定增補張升民為中共中央軍委副主席等。

新聞眼／挺習、戰國際…四中5千字公報 意在言外多

中共廿屆四中全會一如預期，開得溫和而有節奏感，主要議程是為未來五年中國政經發展搭起大框架，而會後發表約五千字會議公報，則是大框架精簡版。以數字來總結這次會議的重點，特別要讀的是一個定位、六項原則、兩大目標。

「十五五規畫」通過…路透：台灣嚴防中共經濟控制金門

路透廿三日從台北發稿引述知情官員報導，中共第廿屆四中全會審議「十五五規畫」，即二○二六年至二○三○年的經濟社會發展藍圖，台灣正謹慎關注中方是否可能在其中試圖對金門群島施加經濟控制。

中共何時「二次光復」台灣？學者王耀宗：這時間點較可能

今年是台灣光復80周年，近來大陸內部也出現所謂「第二次」光復台灣的聲音。但相較於外界普遍預期中共可能在2027年武力犯台...

「十五五規畫」通過…學者：中共拚AI國際標準 影響台灣科技業

中共廿屆四中全會昨天閉幕通過「十五五規畫」，我學者認為，相較「十四五」，大陸「十五五」推動ＡＩ、碳市場與數據治理標準，有意在國際形成「中國規範體系」，以制度設計作新一輪國家競爭核心，主動參與全球規則制定，未來可能改變台灣科技產業的制度環境與合作版圖。

