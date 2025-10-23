陸「十五五規劃」傳涉金門？陸委會：立場與國民黨立委陳玉珍一致

中共二十屆四中全會後於23日發表公報，對於即將出爐的「十五五規劃」內容，外媒稱台灣官方關注是否涉及金門與廈門的情況，陸委會對此回應表示，「相關問題我們是一直都很注意」，並強調贊同國民黨立委陳玉珍主張，即贊成金廈進一步交流，但金門的管轄權和主權就是屬於中華民國，這也是陸委會立場。

路透社今天報導，對於中共的四中全會，台灣官方正在密切注意是不是會提到跟金門相關經濟整合計畫，尤其是關注在廈門的新機場為核心的發展計畫，以及金廈大橋的後續，官員並指擔心兩岸可能從現有的主權之爭升溫成管轄權之爭，更稱「若他們膽敢入侵金門，我們將成為下一個克里米亞」。

就此陸委會副主委梁文傑說，相關問題我們是一直都很注意，特別是因為在去年還因為金門海域有對岸的三無漁船翻覆事件，造成兩邊協商了好幾個月，所以對於相關的管轄權的問題，我們是非常重視跟在意的，我們也會持續關注對岸對這個問題的態度。

他表示，今天看到金門的陳玉珍委員（中國國民黨籍）對此議題的發言，「我是相當讚賞」，陳玉珍說雖然她贊成金門跟廈門進一步交流，但是金門的管轄權和主權就是屬於中華民國的這個是不容打折扣的，這一句話跟我們陸委會的立場是完全一致的。

此外，大陸「沉默的榮耀」電視劇上映之後，最近在台北的馬場町公園有很多的花束悼念中共所謂的「烈士」，梁文傑則說，這一部劇播出以後，確實有一些人跑到馬場町獻花，陸委會有注意到這個事情，去現場了解發現花的卡片署名大部分都是大陸人，來自深圳、廣西、江蘇、甘肅、福建廈門等，目前沒有看到有台灣人。他指，這部劇可能在對岸有引起一些討論，但是在台灣這邊，「基本上我沒有聽說有人在討論這個劇」。

他表示，台灣這其實在二、三十年前就被處理過了，吳石、朱楓、陳寶倉、聶曦，台灣1990年代就已經透過相關法規處理過這些案子，其中朱楓、陳寶倉、聶曦等人，雖然他們已經被確認都是共諜，但是他們的名字還是出現在綠島人權紀念碑上面，「也就是說，在台灣，我們是把他們當作是當年的政治犯或是思想犯來處理的」，這代表台灣在轉型的過程中，「就算你當年是共產黨間諜，你是要來顛覆台灣的，我們還是很寬容的，把它當成政治犯思想犯，覺得當年不應該這樣草草槍決了事」。

他並指，現在對岸把這個事情拿出來重新炒、把這些人當作英雄，其實對台灣人來說是比較無感，而有些人可能看到了這部戲就來打個卡、送個花，這「無可厚非」，但是他也說，我們當然不可能去北京的人民英雄紀念碑獻花給六四的死難者，這就是兩邊體制的差別。

陸委會23日也公布民調，指出76.7%的受訪者支持「賴總統於今年國慶演說呼籲中國能體現大國的責任，放棄以武力及脅迫方式改變台海現狀，共同維護印太和平穩定」的主張，也有75.5%受訪者支持打造「台灣之盾」。同時，有71.5%受訪者支持「政府為確保陸客來台觀光的穩定、公平、品質及安全，主張先透過兩岸的觀光『小兩會』溝通好再恢復兩岸觀光」。