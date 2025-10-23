我疑爆發非洲豬瘟 陸委會駁向大陸取經：像「武漢肺炎」台灣防疫做更好

台灣疑似遭到源自越南的非洲豬瘟入侵，引起震動，由於兩岸締結了「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」，對於是否循協議機制通報，陸委會表示，如果對岸想要資料的話，「我們不會小氣，我們樂於提供」，且強調不會跟對岸學習非洲豬瘟防疫，並舉出「武漢肺炎」為例指，「台灣做得更好」。

陸委會23日下午舉行記者會，對於國內驚爆非洲豬瘟，本報記者詢問我方是否已循「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」機制，向陸方通報？陸委會副主委梁文傑表示，2018年大陸爆發非洲豬瘟疫情時，我方曾經向對方索取資料，「對方沒有回應」，但因為兩岸都是「世界動物組織」（按，應為「世界動物衛生組織」，WOAH）和WTO的成員，按照規定有相關疫情、資料都要報給兩個組織，所以後來我方也可得到大陸方面的資料。

梁文傑稱，「目前的話，我們應該也是照著這個方式在走」。

他並表示，因為現在非洲豬瘟檢體還沒有確定，一旦確定結果，我方就會報給世界動物組織和WTO，如果對岸想要資料的話，「我們不會小氣，我們樂於提供」。

此外，今年7月25日大陸廣西農業農村廳披露非洲豬瘟疫情，發病動物215頭，病死動物209頭，這也是今年陸方首次公布，很可能係受到越南版非洲豬瘟侵入的影響。目前大陸官方已發布六版「非洲豬瘟疫情應急實施方案」，加上其官方已經批准中國科學院生物物理研究所等6家非洲豬瘟疫苗的臨床試驗。由於大陸非洲豬瘟疫情爆發較早，應對經驗較多，政府會不會考慮在防範非洲豬瘟議題上，與大陸有更多的合作？

對此，梁文傑回應，是否要跟對岸「取經」，其實台灣可以做得更好。他說，大陸從2018年爆發到現在，已經屠宰掉大概170幾萬頭的豬，還是不斷在各地都有爆發的疫情，由於大陸很大，農村比較多，且多是比較小型的養豬戶，基本上看起來中國大陸部分從2018年到現在，「並沒有很好的處理」，台灣以我們的海島型地理環境，還有過去針對口蹄疫、其他疫情的經驗，「我想台灣會做得更好，所以也沒有必要跟對方學習什麼太多了」。

他指出，「譬如說像『武漢肺炎』，我覺得台灣做的就是更好」。

公開資料顯示，「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」於2009年12月22日第 4 次江陳會談完成簽署，隔年3月正式生效，作為兩岸農產品貿易檢疫檢驗的聯繫溝通平台，雙方已辦理12 次工作會商及六屆「研討會」，2009年在桃園的第二屆研討會，兩岸的議題都包含動物疫情監測及通報，但相關交流2016年停擺迄今。

不過，據了解，兩岸通報機制持續進行，根據農業部動植物防疫檢疫署披露數據，累計透過協議聯繫機制雙方通報案件總計2,638件，其中今年9月新增 3 件，在檢疫檢驗業務聯繫單的部分，我方新增 2 件，分別是提送我方石斑魚養殖場合格登錄名單、我方回應輸陸鮮果案；訊息查詢回覆單的部分，陸方新增 1 件，為回復檢疫證真偽案。