高市早苗沒收到習近平賀電 陸外交部稱「已依慣例適當安排」

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
日本自民黨總裁高市早苗21日當選為日本首相，針對中方是否會發出賀電，大陸外交部發言人郭嘉昆23日稱，「中方已根據外交慣例做出適當安排」。圖／路透社
日本自民黨總裁高市早苗21日當選為日本首相，針對中方是否會發出賀電，大陸外交部發言人郭嘉昆23日稱，「中方已根據外交慣例做出適當安排」。圖／路透社

過去對中國立場強硬的高市早苗21日當選並就任日本首相，截至目前，大陸官方仍未公開表示祝賀。針對中方是否會向高市發賀電，大陸外交部發言人郭嘉昆23日稱，「中方已根據外交慣例做出適當安排」。但他沒有說明是否會有中方領導人的祝賀，或採其他形式，官媒也未見相關報導。

這個「外交慣例上的適當安排」，或有可能與2012年12月日本前首相安倍晉三再度就任日本首相時，大陸時任總理溫家寶未依循慣例向安倍致賀電一樣，當時被認為凸顯中日關係緊張。

大陸外交部23日下午召開例行記者會，面對日本讀賣新聞記者提問：「高市早苗就任日本首相，中方是否會發賀電？」郭嘉昆首先回應稱，「中方已經根據外交慣例作出適當安排。」

郭嘉昆接著表示，「中日兩國互為近鄰，中方在中日關係上的基本立場是一貫和明確的，希望日方同中方相向而行，恪守中日四個政治文件各項原則，『信守在歷史、台灣等重大問題上的政治承諾』，維護雙邊關係政治基礎，全面推進中日戰略互惠關係。」

這段表述，與高市21日當選日本首相當天，大陸外交部給出的回應一樣。

此次高市當選日相後，至今尚未見到大陸官方公開表示祝賀。過去，大陸國家主席習近平、大陸總理都會在第一時間致電日相當選人表示祝賀，並就中日關係提出期許。且大陸官媒皆有報導。

據新華社2020年9月16日報導，「國家主席習近平今天致電菅義偉，祝賀他當選日本首相。同日，國務院總理李克強致電祝賀菅義偉當選日本首相。」；

新華社2021年10月4日報導，「10月4日，國家主席習近平致電岸田文雄，祝賀他當選日本首相。同日，國務院總理李克強致電祝賀岸田文雄當選日本首相。」；

新華社2024年10月2日報導，「10月1日，國家主席習近平致電石破茂，祝賀他當選日本首相。同日，國務院總理李強向石破茂致賀電。」

具新華社背景的微信公眾號「牛彈琴」22日發文指出，在高市當選那天，大陸外交部沒有公開祝賀，回應「只是淡淡表示」，「我們注意到有關選舉結果，這是日本內部事務⋯⋯」，文章就此解析稱，外交辭令的溫差，往往映射著國家關係的真實溫度。

「牛彈琴」又指，最近幾年，日本領導人的種種做派，中方都看在眼裡，「也很難衷心祝賀」，「尤其是高市早苗有那麼多中國人無法接受的言行」。

相關新聞

我疑爆發非洲豬瘟 陸委會駁向大陸取經：像「武漢肺炎」台灣防疫做更好

台灣疑似遭到源自越南的非洲豬瘟入侵，引起震動，由於兩岸締結了「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」，對於是否循協議機制通報，...

大陸國台辦開設FB帳號 陸委會諷臉書：被佔便宜還替人數鈔票

大陸國台辦近日於臉書開設帳號，引起廣泛關注，昨日留言就超過1萬則，陸委會23日指出，羨慕國台辦可在臉書開帳號，反觀陸委會...

歐盟最新對俄制裁名單納入12家陸企 陸外交部：堅決反對

歐盟成員國22日同意對俄羅斯實施第19輪制裁，其中包含12家陸企，其被指控協助俄羅斯規避制裁。大陸外交部23日回應，歐方...

中共四中全會會議公報：推動兩岸和平發展 祖國統一大業

中共20屆四中全會23日閉幕，新華社傍晚發布會議公報，會議審議通過了「中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規畫...

中共四中全會閉幕 張升民增補為軍委副主席

中共四中全會今日閉幕，據新華社發布會議公報，全會決定，增補張升民為中共中央軍事委員會副主席。

過去對中國立場強硬的高市早苗21日當選並就任日本首相，截至目前，大陸官方仍未公開表示祝賀。針對中方是否會向高市發賀電，大...

