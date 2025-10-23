大陸國台辦開設FB帳號 陸委會諷臉書：被佔便宜還替人數鈔票

大陸國台辦近日於臉書開設帳號，引起廣泛關注，昨日留言就超過1萬則，陸委會23日指出，羨慕國台辦可在臉書開帳號，反觀陸委會不可能開設微博，陸委會強調，好奇臉書的態度，也指出臉書等平台都允許中共官方或媒體利用平台做文宣，實際上是「被人家占便宜，還幫人數鈔票」。

陸委會副主委梁文傑23日下午在記者會上，對於媒體詢問陸委會有沒有機會到國台辦的帳號互動時表示，國台辦在2016年就有在臉書上開專頁，只是因為沒什麼人，到2020年就關閉，這一次又重新啟動，「老實講，我們還蠻羨慕國台辦可以在臉書上開專頁，讓台灣人看得到，但是我們陸委會顯然不可能在大陸微博開專頁，可能一下子就被封鎖，這就是兩邊制度與對言論控制的差異」。

他並指，台灣網友很自然上去（國台辦臉書）表達意見，這個也是在大陸的環境下所不可能的。

梁文傑強調，自己對於臉書的態度「我還蠻好奇」，因臉書不准進到中國大陸的，但是大陸的官方機構可以運用臉書平台來做對外宣傳，「對臉書來講，會不會覺得被占便宜？還是臉書的態度就是以德抱怨？」。他並指，特別要提醒大家注意，因為臉書有私訊功能，「如果有任何人配合中共所謂懸賞通告去提供資料或是檢舉等等，相關情節可能會涉及國安法、國家情報工作法、刑法等等，面臨7年以上的有期徒刑」，他再次呼籲「不要覺得為了一點私利小小的好處，就會配合對岸的相關行為」。

他說，如果未來國台辦在臉書上有張貼類似的公告，「比如說懲治哪些人，或是請大家提供誰的資料」，「我們都會按照法律來採取行動，因為這個是我們不允許的」。

至於媒體重新詢問是否陸委會可能上去國台辦臉書留言，他笑回，「你說上去留言嗎？我們不會做這種事」。

而對不少網友在國台辦臉書留言追問于朦朧案，梁文傑說，建議（台灣）駐北京媒體可以詢問國台辦，並指出因為台灣言論環境開放自由，「要在台灣開設臉書或其他社群帳號就要面對這樣的挑戰」。

就大陸透過社群媒體加強與台灣民眾互動，陸委會是否有相關措施？他則補充說，這是平台的問題，這些平台不管是臉書、Google、YT，都進不了中國大陸，但都允許中共官方或媒體利用它們平台做文宣，這是平台自己要去考慮這種對等性問題，平台想法可能要招來流量，「但是在民主制度跟專制制度的對抗之間，實際上就是已落了下風，被人家占便宜，還幫人數鈔票」。