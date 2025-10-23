中共四中全會會議公報：推動兩岸和平發展 祖國統一大業

中共20屆四中全會23日閉幕，新華社傍晚發布會議公報，會議審議通過了「中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規畫（2026-2030年）的建議」（「十五五」規畫），會議並決定增補張升民為中共中央軍事委員會副主席。會議還提到，要推動兩岸關係和平發展、推動祖國統一大業，推動建構人類命運共同體。

根據會議公報，中共二十屆中央委員會第四次全體會議（四中全會），於10月20日至23日在北京舉行，出席本會的有中央委員168人，候補中央委員147人。全會由中央政治局主持。中共總書記習近平作了重要講話。

公報表示，全會高度評價「十四五」時期大陸發展所取得的重大成就，並指「十五五」時期在基本實現社會主義現代化進程中具有承前啟後的重要地位。

全會指出，「十五五」時期，大陸發展環境面臨深刻複雜變化，「處於戰略機會與風險挑戰並存、不確定難預料因素增加的時期」，大陸經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變，要保持戰略定力，集中力量辦好自己的事。

全會提出了「十五五」時期經濟社會發展的主要目標：包含高品質發展取得顯著成效，「科技自立自強水準大幅提高」，進一步全面深化改革取得新突破，

全會提出，要加速興建製造業強國、品質強國、航太強國、交通強國、網路強國，維持製造業合理比重，建構以先進製造業為骨幹的現代化產業體系。要「加速高水準科技自立自強」；「全面增強自主創新能力，搶占科技發展制高點」；「加強原始創新和關鍵核心技術攻關」。此外，要堅持擴大內需這個策略基點，大力提振消費，擴大有效投資；要推動房地產高品質發展。

全會提出，如期實現建軍一百年奮鬥目標，高品質推進國防與軍隊現代化。「貫徹軍委主席負責制」，邊鬥爭、邊備戰、邊建設，加速先進戰鬥力建設。

全會強調，要堅持並加強黨中央集中統一領導。促進香港、澳門長期繁榮穩定，推動兩岸關係和平發展、推動祖國統一大業，推動建構人類命運共同體。

全會強調，治國必先治黨，黨興才能國強。要堅定不移開展反腐敗鬥爭，為實現「十五五」時期經濟社會發展目標提供堅強保證。

公報表示，「全會號召，全黨全軍全國各族人民要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，為基本實現社會主義現代化而共同奮鬥，不斷開創以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業新局面。」