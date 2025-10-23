中共四中全會閉幕 張升民增補為軍委副主席

快訊

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
四中全會決定，增補張升民為中共中央軍事委員會副主席。圖／取自網路
四中全會決定，增補張升民為中共中央軍事委員會副主席。圖／取自網路

中共四中全會今日閉幕，據新華社發布會議公報，全會決定，增補張升民為中共中央軍事委員會副主席。

據會議公報，中國共產黨第二十屆中央委員會第四次全體會議（四中全會），於2025年10月20日至23日在北京舉行。出席會議的有中共中央委員168人，候補中央委員147人，全會由中共中央政治局主持，中共總書記習近平作重要講話。

據指出，全會審議通過了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃（十五五規劃）的建議》。習近平就《建議（討論稿）》向全會作了說明。

就備受關注的「審議有關任免案」議程結果，據新華社發布會議公報，全會決定，增補張升民為中共中央軍事委員會副主席。

另，遞補中央委員會候補委員于會文、馬漢成、王健、王曦、王永紅、王庭凱、王新偉、韋韜、鄧亦武、鄧修明、盧紅為中央委員會委員。

此外，四中全會還審議通過中共中央紀律檢查委員會關於唐仁健、金湘軍、李石松、楊發森、朱芝松嚴重違紀違法問題的審查報告，審議並通過了中共中央軍事委員會關於何衛東、苗華、何宏軍、王秀斌、林向陽、秦樹桐、袁華智、王春寧、張鳳中嚴重違紀違法問題的審查報告，確認中央政治局之前作出的給予何衛東、苗華、唐仁健、金湘軍、何宏軍、王秀斌、林向陽、秦樹桐、袁華智、王春寧、李石松、楊發森、朱芝松、張鳳中開除中共黨籍的處分。

在此四中全會前，原中共中央政治局委員、軍委副主席何衛東等9名將領被開除黨籍、軍籍，成為近年來規模最大的解放軍大洗牌。

公開資料顯示，張升民1958年生，現年67歲，陝西人，解放軍二炮出身，先前任中共中央軍委紀律檢查委員會書記、中央軍事委員會後勤保障部政治委員、中央軍事委員會訓練管理部政治委員等職。

中共

